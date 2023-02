Rozkładany Honor Magic Vs wkracza do Europy. Jest tańszy niż Galaxy Z Fold4

Honor Magic Vs to rozkładany smartfon w stylu Galaxy Z Fold4, który właśnie rozpoczął swoją podróż do Europy. Producent zaprezentował ten model na targach MWC 2023 w Barcelonie i zapowiedział rynkowy debiut na naszym kontynencie. Znamy cenę.

Honor Magic Vs miał swoją chińską premierę w listopadzie 2022 r. i już wtedy producent sugerował, że urządzenie doczeka się też debiutu na całym świecie. Tak się też stało i oto rozkładany model Honora doczekał się prezentacji na targach MWC 2023. Producent chce wprowadzić go także do Europy i choć data nie jest jeszcze znana (kwestia tygodni), poszliśmy cenę urządzenia – za wariant 12 + 512 GB Honor oczekuje kwoty 1599 euro, czyli ok. 7500 zł. Sporo, ale to i tak znacznie mniej niż Galaxy Z Fold4 w takiej samej konfiguracji, który w sklepie Samsunga kosztuje 8999 zł.

Czym kusi Honor Magic Vs?

Honor Magic Vs waży tylko 261 g i wyposażony jest w zawias, który ma wytrzymać bezawaryjnie 400 tysięcy zgięć, co powinno wystarczyć na dziesięć lat używania.

Na zewnątrz złożonego Magica Vs znajduje się ekran OLED o przekątnej 6,45 cala w rozdzielczości Full HD+ (2560 × 1080), z częstotliwością odświeżania 120 Hz, ponad miliardem kolorów, obsługą HDR10+ i jasnością 1200 nitów.

Z kolei główny ekran OLED o przekątnej 7,9 cala i rozdzielczości 2272 x 1984 zapewnia odświeżanie 90 Hz, wyświetla ponad miliard kolorów i treści HDR10+ z jasnością do 800 nitów. Po rozłożeniu Honor Magic Vs ma 12,9 mm grubości.

Sercem modelu Honor Magic Vs jest układ Snapdragon 8+ Gen 1, a więc układ już nie najnowszy i topowy, ale wciąż bardzo wydajny. Sprzedawany w Europie wariant ma mieć 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej.

Sekcję fotograficzną w Honorze Magic Vs reprezentują trzy aparaty: główny 54 Mpix (Sony IMX800, f/1,9, OIS), szerokokątny 50 Mpix (f/2,0) z funkcją zdjęć makro oraz 8 Mpix z teleobiektywem (f/2,4) pozwalającym uzyskać zoom optyczny 3x. Z przodu znalazł się aparat 16 Mpix (f/2,45).

W specyfikacji znajdziemy także głośniki stereo z DTS:X Ultra i certyfikatem IMAX Enhanced, trzy mikrofony nagrywające w stereo, Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB 3.1 typu C i boczny czytnik linii papilarnych.

Energię do pracy zapewnia akumulator 5000 mAh z ładowaniem 66 W.

W przeciwieństwie do Chin globalna wersje wkroczy do sklepów już z nowszym oprogramowaniem, a więc Androidem 13 z interfejsem Magic UI 7.1. Nie zabraknie pełni usług i aplikacji Google.

