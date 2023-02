Galaxy S23 Ultra z projektorem The Freestyle. Nowa promocja Samsunga

Samsung ogłosił kolejną promocję, która ma zachęcać do kupna flagowego telefonu Galaxy S23 Ultra. Tym razem producent proponuje dużą obniżkę na przenośny projektor The Freestyle.

Po premierze smartfonów z serii Galaxy S23 Samsung ruszył najpierw w dużą promocją premierową, gdy oferował kilka bonusów podczas zakupu nowych flagowców, później, w kolejnej promocji zaoferował telefony ze słuchawkami Galaxy Buds2 Pro, a teraz kusi kolejną okazją, która dotyczy jednak tylko topowego modelu Galaxy S23 Ultra.

Projektor The Freestyle z dużym rabatem

Teraz przy zakupie najnowszego smartfonu Galaxy S23 Ultra można skorzystać z rabatu na przenośny projektor The Freestyle. Organizatorami promocji są sieci sklepów Media Expert, Euro RTV AGD, Media Markt, x-kom i Samsung Brand Store. Promocja trwa do 5 marca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów.

Jaki to jest rabat? The Freestyle wkraczał na rynek z bardzo wysoką ceną 4999 zł, ale teraz jego cena kusząco zmalała – w sklepie producenta kosztuje 2999 zł. W zestawie z Galaxy S23 Ultra projektor kosztuje 30% taniej, czyi jego cena wyniesie 2099 zł. Oszczędność wynosi więc 900 zł, co jeszcze bardziej może zachęcić do zakupu.

Jak skorzystać z promocji?

W jednym ze sklepów objętych akcją trzeba odnaleźć ofertę na smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra i dodać go do koszyka. Tam powinien znajdować się dodatkowy przycisk, zachęcający do kupna telefonu wraz z projektorem The Freestyle tańszym o 30%.

Promocyjna cena zostanie obniżona od razu, więc płacąc za zestaw, klient od razu będzie widział promocyjną cenę z rabatem.

Szczegóły w regulaminie. Dokument mówi o zakupach wyłącznie na stronie samsung.pl, ale podobne, oddzielne regulaminy znajdują się na stronach pozostałych sklepów.

Samsung The Freestyle – co w nim ciekawego?

Samsung The Freestyle to przenośny projektor z obrazem o przekątnej nawet 100 cali. Obrotowa konstrukcja urządzenia pozwala na rotację obrazu do 180°, co umożliwia wyświetlanie obrazu na suficie czy innych niepowitych powierzchniach. Nie trzeba przy tym dokonywać manualnej regulacji.

Projektor Samsunga wyposażony jest także w głośniki 5 W w systemie 360 stopni i podwójny pasywny radiator, którego zadaniem jest generowanie czystego i głębokiego basu bez zniekształceń.

W menu projektora The Freestyle znajdziemy funkcje i aplikacje znane z telewizorów Samsung Smart TV. Zapewnia to dostęp do najpopularniejszych platform VOD, takich jak Netflix, HBO GO czy Amazon Prime. The Freestyle może także wyświetlać treści ze smartfonów z systemem Android lub iOS.

Więcej na temat The Freestyle w naszej recenzji: Samsung The Freestyle – tego jeszcze nie grali! Kosmiczny projektor

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: wł., Samsung