Galaxy S23 już w pełnej sprzedaży. Za darmo słuchawki Galaxy Buds2 Pro

Samsung ruszył z pełną, oficjalną sprzedażą nowej flagowej serii Galaxy S23. Tym razem kusi specjalnym bonusem – darmowymi słuchawkami Galaxy Buds2 Pro.

Smartfony Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra zadebiutowały 1 lutego i wtedy producent ogłosił specjalną promocję premierową. Proponował dodatkowe oferty Odkup i Zwrot, a także „2x więcej pamięci”, które pozwalały znacząco obniżyć ceny wyjściowe.

Samsung chwali się bardzo dużym zainteresowaniem w pierwszym etapie sprzedaży. Producent podaje, że na zakup w ofercie premierowej zdecydowało się niemal dwukrotnie więcej osób niż podczas ubiegłorocznej przedsprzedaży serii Galaxy S22, co stanowi historycznie najwyższy wynik. Zdecydowana większość (90% zamawiających) skorzystała z oferty „2x więcej pamięci”, a największym zainteresowaniem cieszył się Galaxy S23 Ultra – ponad połowa zamawiających zdecydowała się na jego zakup.

Za darmo słuchawki Galaxy Buds2 Pro

Teraz ta oferta nie jest już dostępna, telefony wchodzą do pełnej sprzedaży we wszystkich sklepach, ale Samsung przygotował jeszcze coś – nową promocję, dzięki której kupując jeden z trzech smartfonów, można otrzymać za darmo słuchawki Galaxy Buds2 Pro, które wkraczały na rynek za 999 zł.

Z tej promocji można skorzystać od dzisiaj (17 lutego) do 5 marca 2023 r. Oferta w tej postaci dostępna jest nie tylko w internetowym sklepie Samsunga, ale także u operatorów oraz w popularnych sklepach z elektroniką.

Żeby odebrać darmowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro, trzeba kupić jeden z modeli Galaxy S23 w terminie do 5 marca, a następnie wypełnić na smartfonie formularz w Samsung Members w terminie do 19 marca. Trzeba też dołączyć dowód zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia słuchawki Galaxy Buds2 w kolorze czarnym zostaną wysłane w terminie do 21 dni kalendarzowych na adres wskazany w formularzu.

Szczegóły promocji na tej stronie oraz w regulaminie.

Nowa seria Galaxy S23 dostępna jest na polskim rynku w następujących wariantach i cenach:

Galaxy S23 w wersji 8 + 128 GB – 4599 zł.

Galaxy S23 w wersji 8 + 256 GB – 4799 zł,

Galaxy S23+ w wersji 8 + 256 GB – 5799 zł,

Galaxy S23+ w wersji 8 + 512 GB – 6299 zł,

Galaxy S23 Ultra w wersji 8 + 256 GB – 6799 zł,

Galaxy S23 Ultra w wersji 12 + 512 za – 7499 zł,

Galaxy S23 Ultra w wersji 12 GB + 1 TB – 8699 zł.

Każdy z modeli oferowany jest w czterech matowych kolorach: czarnym, kremowym, zielonym i lawendowym. Dodatkowo wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego sklepu samsung.pl można je kupić w ekskluzywnych wersjach kolorystycznych: Galaxy S23 Ultra w kolorze jasnozielonym, szarym, czerwonym i jasnoniebieskim, a Galaxy S23 i S23+ w wersji jasnozielonej lub szarej.

