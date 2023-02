Galaxy S23 oficjalnie. Samsung zaprezentował nowe flagowce

Po wielu miesiącach oczekiwań Samsung zaprezentował nową generację flagowej serii smartfonów – trzy modele Galaxy S23. Zaskoczeń nie ma, rewolucji też nie, ale jest wiele usprawnień i... wyższe ceny.

Dziś na imprezie Galaxy Unpacked 2023 Samsung zaprezentował trzy długo oczekiwane flagowce: Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra. Smartfony z wyglądu przypominają zeszłoroczną serię, jednak w dwóch pierwszych nie ma już metalowego obramowania aparatów, a obiektywy są osadzone w obudowie. Boczna ramka obudowy to ponownie Armor Aluminium, tak samo jak w Foldach. To powinno ochronić telefony przed złamaniem.

Główne kolory tegorocznej serii to czarny, kremowy, zielony i lawendowy. Producent podkreśla, że obudowa zawiera więcej materiałów pochodzących z recyclingu niż jakikolwiek inny smartfon Galaxy







Podstawowy model Galaxy S23 ma płaski ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340), w modelu Galaxy S23+ również wyświetlacz jest płaski, ma przekątną 6,6 cala oraz rozdzielczość Full HD+. Odświeżanie obrazu mieści się w zakresie od 48 do 120 Hz.

Z kolei w topowym modelu Ultra zastosowany został wyświetlacz 6,8 cala o wyższej rozdzielczości 1440 x 3088. Ekran jest zaokrąglony na krawędziach, ale w porównaniu do S22 Ultra zwiększona została płaska powierzchnia, co daje większą powierzchnię roboczą. Odświeżanie ma większy zakres niż w dwóch pierwszych modelach – od 1 do 120 Hz.

Wszystkie warianty oferują też maksymalną jasność 1750 nitów (S22 zapewniał tylko 1300 nitów) i chronione są za pomocą szkła Corning najnowszej generacji – Gorilla Glass Victus 2.

Samsung zadbał też o rozwiązania programowe wyświetlacza. Funkcja Enhanced Comfort pozwala użytkownikom dostosować odcienie kolorów i poziomy kontrastu, zmniejszając zmęczenie oczu podczas patrzenia na ekran w nocy. Vision Booster dostosowuje się teraz do trzech poziomów oświetlenia zamiast dwóch, co pozwala lepiej kontrolować poziom jasności i odblaski w świetle dziennym.

Zmodyfikowany Snapdragon 8 Gen 2

Cała seria Galaxy S23 napędzana jest przez topowy układ Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) w zmodyfikowanej wersji, podkręconej dla Galaxy. Wyższe jest maksymalne taktowanie rdzenia Cortex-X3 – sięga 3,36 GHz (zamiast 3,2 GHz), ponadto podwojona została jednostka NPU, zapewniająca sprawniejsze działanie aparatu. Trzy procesory obrazu ISP pozwalają z kolei na robienie HDR w czasie rzeczywistym na pełnej rozdzielczości matrycy. Samsung chwali się też, że wykorzystanie zmodyfikowana układu SoC sprawia, że seria Galaxy S23 jest najlepsza do gier. Galaxy S23 Ultra jest gotowy do obsługi technologii ray tracing w czasie rzeczywistym.

Jeżeli chodzi o pamięć, to Galaxy S23 powstał w wersjach 8 + 128 GB, 8 + 256 GB oraz 8 + 512 GB, przy czym wariant 128 GB wykorzystuje mniej wydajną pamięć starszego typu – UFS 3.1. Poza tym jednym wyjątkiem producent zastosował już standard UFS 4.0. W Galaxy S23+ można więc wybierać między wariantami 8 + 256 GB a 8 + 512 GB, natomiast Galaxy S23 Ultra oferowany jest w edycjach 8 + 256 GB, 12 + 256 GB, 12 + 512 GB oraz 12 + 1 TB.

Galaxy S23 Ultra dostarczany jest wraz z rysikiem S Pen, chowanym w obudowie. Tu niewiele się zmieniło. Rysika można używać do pisania i rysowania, do podglądania treści bez otwierania ich, do sterowania telefonem gestami i oczywiście do robienia zdjęć na odległość.

Ulepszone aparaty

Samsung ulepszył też fotograficzne możliwości swoich flagowców, choć największa zmiana objęła model Ultra. Podstawowy Galaxy S23 i Galaxy S23+ mają takie same sekcje fotograficzne z aparatami 50 Mpix (f/1,8, 23 mm, Dual Pixel AF, OIS), 12 Mpix (szeroki kąt 120˚, f/2,2, 13 mm) oraz 10 Mpix (tele, f/2,4, 70 mm, PDAF, zoom optyczny 3x). Kamera nagrywa w rozdzielczości 8K przy 30 kl./s. Przedni aparat ma 12 Mpix (f/2,2, Dual Pixel AF) i został wyposażony w tryb Super HDR, pozwalający nagrywać filmy 4K HDR w 60 kl./s.

Z kolei w modelu Galaxy S23 Ultra zeszłoroczny aparat 108 Mpix został zastąpiony nowym, z matrycą ISOCELL HP2 o rozdzielczości 200 Mpix (f/1,7, Super Quad Pixel AF, OIS, 23 mm). Sensor łączy 16 pikseli w jeden duży, co ma pozwolić na jeszcze skuteczniejsze działanie w trybie nocnym. Możliwe jest też połączenie pikseli 4-w-1 do rozdzielczości 50 Mpix.

Towarzyszy mu aparat szerokokątny 12 Mpix (Sony IMX564, f/2,2, 13 mm, 120˚, Dual Pixel AF), aparat 10 Mpix (Sony IMX754) z teleobiektywem peryskopowym (f/4,9, 230 mm, OIS, Dual Pixel AF) zapewniający zoom optyczny 10x i cyfrowy Space Zoom 100x oraz drugi aparat tele z matrycą 10 Mpix (f/2,4, 70 mm, OIS, Dual Pixel AF, zoom 3x). Za zdjęcia selfie odpowiada aparat 12 Mpix (f/2,2, Dual Pixel AF). Galaxy S23 Ultra pozwoli też na nagrywanie wideo w maksymalnej rozdzielczości 8K przy 30 kl./s.



Aparaty doczekały się usprawnień w oprogramowaniu. Robienie wiernych zdjęć ma zapewnić wielokrotna ekspozycja, w gwieździstą noc będzie można skorzystać z trybu Astrophoto. W trybie profesjonalnym dodatkowe opcje dostarczy funkcja Expert RAW. Aparaty selfie mają zaawansowany tryb nocny i bokeh.

W kamerze usprawniona została stabilizacja wykorzystująca rozwiązanie Adaptive VDIS, wykrywająca ruchy obiektów na filmie oraz warunki oświetleniowe, a w Galaxy S23 Ultra kąt działania optycznej stabilizacji obrazu został podwojony (w zakresie od 1,5 do 3 stopni we wszystkich kierunkach). Dzięki trybowi Astro-Hyperlapse będzie można rejestrować efektowne ujęcia nocne z poruszającymi się gwiazdami.

Smartfony pozwalają także na nagrywanie filmów z dźwiękiem dookolnym 360 Audio Recording, do czego potrzebne są jednak słuchawki Samsung Galaxy Buds2 Pro.

W dwóch nowych smartfonach Samsunga zwiększyła się też pojemność akumulatorów – o 200 mAh. Galaxy S23 ma baterię 3900 mAh, a Galaxy S23+ 4700 mAh. Nie zmienił się akumulator wersji Ultra – jest to 5000 mAh. Podstawowy model ma ładowanie 25 W, dwa wyższe 45 W. Wszystkie naładujemy bezprzewodowo z mocą 15 W.

Wszystkie Galaxy S23 pracują pod kontrolą Androida 13 z interfejsem One UI 5.1. Wprowadza on między innymi możliwość pracy w kilka osób nad jedną notatką w aplikacji Samsunga do notowania. Profesjonalnych fotografów ucieszy zaś możliwość korzystania z Expert RAW bezpośrednio w aplikacji aparatu – nie trzeba już ściągać osobno aplikacji. Zdjęcia w formacie RAW można robić w rozdzielczościach 12 i 50 Mpix. Co więcej, można je przesłać bezprzewodowo do aplikacji Adobe Lightroom na tabletach i laptopach Samsunga. Tych drugich niestety nadal w Polsce nie kupimy, a szkoda. Każdy smartfon z najnowszej serii jest też wyposażony w kompleksowy system zabezpieczeń Samsung Knox.

Samsung oferuje cztery generacje aktualizacji systemu operacyjnego i aktualizację zabezpieczeń przez 5 lat.

Debiutujące smartfony będą również dostępne w ekskluzywnych wersjach kolorystycznych oferowanych wyłącznie za pośrednictwem sklepu samsung.pl. Galaxy S23 Ultra dostępny będzie w kolorze jasnozielonym, szarym, czerwonym i jasnoniebieskim, a Galaxy S23 i S23+ w jasnozielonej i szarej wersji kolorystycznej.

W pudełkach z telefonami Galaxy S23 nie ma ładowarki, jest tylko kabel USB-C do USB-C.

Począwszy od 17 lutego 2023 r. smartfony Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ i Galaxy S23 będą szeroko dostępne u operatorów sieci i na wolnym rynku oraz w wersji Unlocked by Samsung na stronie Samsung.pl.

Ceny na polskim rynku:

Galaxy S23 w wersji 8 + 128 GB – 4599 zł ,

, Galaxy S23 w wersji 8 + 256 GB – 4799 zł ,

, Galaxy S23+ w wersji 8 + 256 GB – 5799 zł ,

, Galaxy S23+ w wersji 8 + 512 GB – 6299 zł ,

, Galaxy S23 Ultra w wersji 8 + 256 GB – 6799 zł ,

, Galaxy S23 Ultra w wersji 12 + 512 za – 7499 zł ,

, Galaxy S23 Ultra w wersji 12 GB + 1 TB – 8699 zł.

