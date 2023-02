Oppo Reno8 T debiutuje w Polsce. Do wyboru dwie wersje kolorystyczne

Oppo Reno8 T oficjalnie debiutuje na polskim rynku. To nowy, całkiem nieźle wyposażony średniak, który świetnie wygląda szczególnie w pomarańczowej wersji kolorystycznej z ekoskórą na tylnym panelu.

W Polsce debiutuje nowy smartfon klasy średniej, czyli Oppo Reno8 T. Producent tego urządzenia chwali się, że jako pierwszy został on wyposażony w aparat portretowy o rozdzielczości 100 Mpix z Trybem Auto 12 Mpix oraz matrycą OVA 0B40. Połączenie to ma zagwarantować szczegółowość portretów, zarówno indywidualnych, grupowych, jak i krajobrazowych. Użytkownicy mogą również dzięki temu dowolnie kadrować zdjęcia, z zachowaniem dużej wyrazistości każdego fragmentu.

Tylny zestaw fotograficzny tworzą jeszcze dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix każdy. Pierwszy wyposażony został w funkcję mikroskopu, pozwalającą na 20-krotne lub 40-krotne powiększenie obiektów. Drugi to czujnik głębi, przydatny do robienia zdjęć z rozmytym tłem. Z przodu znalazło się miejsce dla aparatu o rozdzielczości 32 Mpix.

Zdjęcie cukru z powiększeniem 20X i 40X

Użytkownicy Reno8 T mogą też skorzystać z szeregu wbudowanych funkcji do kreatywnej fotografii, takich jak AI Portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, Retusz wizerunku SI i Flash Snapshot, znanych z poprzednich modeli serii Reno.

Wygląd zewnętrzny Oppo

Debiutujący w Polsce smartfon jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Sunset Orange (pomarańczowej) oraz Midnight Black (czarnej).

Miłośnikom wyrazistych kolorów powinna przypaść do gustu pomarańczowa wersja z ekoskórą (ang. Fiberglass-Leather Design), która była również zastosowana w modelu Reno7. W Reno8 T zostały usunięte plastikowe krawędzie, dzięki czemu konstrukcja stała się lżejsza i cieńsza. Ponadto, zaokrąglone krawędzie oraz ozdobny, tłoczony szew wokół aparatów, znany z galanterii skórzanej wysokiej klasy, nadają urządzeniu wygląd premium.

W wersji czarnej zastosowano autorskie wykończenie Oppo Glow, ale w nowym wydaniu. Wyróżnia go gładkość oraz bardziej szczegółowa faktura. Producent zachował matowe wykończenie obudowy, na której nie zostają widoczne odciski palców. Wokół aparatów umieszczono błyszczącą otoczkę odbijającą światło.

Oppo Reno8 T został wyposażony w Orbit Light, czyli diodę powiadomień okalającą tylny obiektyw aparatu. Świeci ona w ośmiu różnych kolorach: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, cyjanowym, fioletowym lub białym. Dany kolor można przypisać do konkretnej funkcji, na przykład powiadomień czy ładowania smartfonu. Model Reno8 T jest lekki i cienki – czarny wariant waży dokładnie 180 g, a jego grubość to 7,80 mm, natomiast masa pomarańczowego wynosi 183 g, a jego grubość to 7,85 mm.

Wydajność, bateria i ekran

Oppo wyposażyło Reno8 T w Dynamic Computing Engine, zwiększający płynność działania. Dzięki zastosowaniu autorskiego rozwiązania, w tle jednocześnie może działać 25 aplikacji, bez utraty szybkości. Reno8 T to również czteroletnia ochrona płynności. Potwierdza to test przeprowadzony przez Oppo Labs, podczas którego smartfon został zbadany pod kątem ocenienia płynności w takich obszarach, jak szybkość uruchamiania aplikacji i czas reakcji.

Sercem Reno8 T jest układ MediaTek Helio G99. Smartfon został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh i w funkcję szybkiego ładowania Super VOOC 33 W. Umożliwia ona naładowanie urządzenia od 0 do 100% w nieco ponad godzinę, natomiast pięciominutowe ładowanie powinno wystarczyć na 2 godziny rozmów. W Polsce jest dostępny model z 8 GB RAM-u (+ 8 GB pamięci wirtualnej) i 128 GB pamięci na dane (+ do 2 TB na karcie pamięci microSD).

Oppo Reno8 T ma 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania do 90Hz i certyfikatem SGS eye care. Smartfon został wyposażony w podwójny głośnik stereo oraz tryb Ultra Volume. Ten ostatni ma zapewnić zwiększanie głośności nawet o dodatkowe 40%.

Bezpieczeństwo i wygoda obsługi

Smartfon Reno8 T trafił na polski rynek wyposażony w oprogramowanie ColorOS 13, bazujące na Androidzie 13. Autorski system ma szereg funkcji ułatwiających rozrywkę oraz codzienną pracę. Dzięki Always-On-Display użytkownicy mogą kontrolować słuchanie muzyki z aplikacji Spotify bez odblokowywania telefonu. Funkcja Tłumaczenia ekranowego, wbudowana w Google Lens, umożliwia tłumaczenie tekstu poprzez kliknięcie menu znajdującego się w pasku bocznym, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

W najnowszej wersji ColorOS zaktualizowano również szereg funkcji dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. Prywatny sejf został ulepszony, aby zmniejszyć ryzyko utraty lub ujawnienia danych chronionych hasłem. Ponadto wszystkie zdjęcia, filmy i inne pliki są szyfrowane i przechowywane w prywatnym katalogu.

Dostępność i cena

Oppo Reno8 T od 1 lutego 2023 roku będzie można kupić w Polsce u wybranych operatorów komórkowych oraz w sklepach internetowych i partnerskich sieciach detalicznych producenta. Cena urządzenia wynosi 1699 zł, co już wcześniej ujawnił Orange Polska za pomocą swojego cennika.

