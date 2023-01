Poco X5 i Poco X5 Pro w Polsce. Xiaomi zaprasza na premierę

Zbliża się premiera nowych smartfonów Xiami – Poco X5 i Poco X5 Pro. Wszystko wskazuje na to, że telefony trafią też na polski rynek.

O Poco X5 i Poco X5 Pro pisaliśmy już kilka razy, a smartfony ujawniły swoje specyfikacje w licznych przeciekach. Wiadomo już, że są to odpowiedniki dostępnych tylko w Chinach smartfonów z serii Redmi Note 12, choć nie są to dokładnie te same urządzenia – np. Xiaomi Poco X5 ma inny układ SoC niż jego pierwowzór Note 12.

Zagadką pozostawała jednak kwestia, czy Poco X5 i Poco X5 Pro trafią też do Polski, czy też może jednak trzeba będzie czekać na jeszcze inne warianty, na przykład serię Redmi Note 12 w wersji globalnej (na co się dotąd nie zanosi).

Wcześniejsze przecieki wykazywały już na to, że nowe modele Poco wejdą do sprzedaży w Europie, w tym i do nas, a teraz kolejną przesłanką jest zaproszenie Poco Polska do oglądania globalnej premiery Poco X5 i Poco X5 Pro. Zazwyczaj oznacza to również, że należąca do Xiaomi marka przygotowuje się do wprowadzenia tych telefonów na polski rynek.

Dołącz do nas 6 lutego o 13:00 i oglądaj globalną premierę!

Premiera Poco X5 i Poco X5 Pro odbędzie się 6 lutego o godzinie 13:00 naszego czasu. Jak zawsze wydarzenie będzie można obserwować w kanałach producenta na Facebooku, Twitterze i YouTube. Być może tuż po tym wydarzeniu poznamy szczegóły dotyczące sprzedaży tych telefonów w Polsce.

Więcej na temat specyfikacji Poco X5 i Poco X5 Pro w tej informacji:

