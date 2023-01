Google ujawnia informacje o Xiaomi 13 Lite

Na stronie Google Play Console pojawiły się informacje na temat smartfonu Xiaomi 13 Lite, którego premiera jest jeszcze przed nami. To kolejne potwierdzenie, że nowy model będzie przemianowanym Xiaomi Civi 2, który pojawił się w Chinach we wrześniu ubiegłego roku.

W grudniu 2022 roku w Chinach miały swoją premierę nowe smartfony z serii Xiaomi 13. Wkrótce dołączy do nich Xiaomi 13 Lite, który nie będzie jednak zupełnie nowym urządzeniem, a jedynie modelem Xiaomi Civi 2 ze zmienioną nazwą. Tak przynajmniej wynika z porównania specyfikacji debiutującego w Państwie Środka we wrześniu ubiegłego roku średniopółkowego modelu z informacjami, który pojawiły się na stronie Google Play Console. Dotyczy to również wyglądu obu modeli.

Nadchodzący smartfon ma kodowe oznaczenie Ziyi. Ma się w nim znaleźć wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i zagęszczeniu punktów na poziomie 440 ppi. Odpowiada to przekątnej ekranu około 5,8 cala. Wewnątrz obudowy ma pracować układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, wspierany przez 8 GB RAM-u. Nad wszystkim ma czuwać Android 12.

Data premiery smartfonu Xiaomi 13 Lite nie jest jeszcze znana.

Źródło zdjęć: Shutterstock, mysmartprice.com

Źródło tekstu: Google Play Console, mysmartprice.com