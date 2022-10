Xiaomi znowu to robi. Nie ma się niestety czym chwalić

Xiaomi chce sprzedać ten sam model pod trzema różnymi nazwami. Cuda po raz kolejny u producenta z Pekinu.

Prezentowanie tego samego telefonu pod kilkoma różnymi nazwami to choroba, na którą cierpi większość producentów ze świata Androida. Szczególnie często jednak dotyka ona Samsunga, Oppo oraz Xiaomi. Tym razem negatywnym bohaterem jest ten trzeci.

Jeden telefon staje się trzema. Cuda u Xiaomi

Czasem ten sam model ląduje w różnych krajach pod różnymi nazwami. Czasami natomiast producent dokonuje kosmetycznych zmian i z fanfarami sprzedaje znowu. Oczywiście w tym samym kraju. Czasami sprawa dotyczy dwóch telefonów, ale niestety sky is the limit. Teraz chodzi o trzy różne modele.

Wszystko wyszło na jaw, kiedy w jednej z baz danych pojawił się model Xiaomi 13 Lite. Okazało się, że numer 2210129SG to coś, co w innej z bad ma model Xiaomi 12 Lite 5G NE. Nie, to wcale nie jest koniec. Oba nadchodzące modele zgodnie z przeciekami mają być tak naprawdę smartfonem Xiaomi Civi 2, który pojawił się w Chinach we wrześniu. Zostaje zatem czekać na to, który rejon świata dostanie jaką nazwę tego samego modelu.

