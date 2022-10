Xiaomi opętało. Polacy są napastowani reklamami

Reklamy w smartfonach Xiaomi to temat „stary jak świat”. Jednak to, co się dzieje teraz, może zniechęcić największych fanów marki – trwa masowe bombardowanie notyfikacjami ze spamem. Xiaomi chce sobie dodatkowo dorobić w czasach narastającego kryzysu?

Reklamy w smartfonach Xiaomi, Redmi i Poco to jedna z uciążliwych cech urządzeń chińskiego producenta. Z tym problemem użytkownicy telefonów z MIUI mierzą się od lat, jednak dotąd dało się przeżyć. Czasami wyświetlały się banerki w aplikacjach Xiaomi, czasami producent odpuszczał, a użytkownik miał spokój.

W ostatnich dniach Xiaomi najwyraźniej przykręciło Polakom śrubę, bo pojawia się coraz więcej doniesień, że chińska firma zaczęła agresywnie spamować użytkowników nowymi formami reklam.

Polscy posiadacze sprzętu Xiaomi narzekają na to na Facebooku i na Wykopie. Z wątku w tym drugim serwisie wynika, że nie chodzi tylko o banery w aplikacjach MIUI, jak to bywało wcześniej, lecz coraz częstsze notyfikacje, czyli wyskakujące powiadomienia push, zachęcające głównie do instalowania mocno podejrzanych gier i aplikacji. Jeden z posiadaczy sprzętu Xiaomi, który nam się na to skarżył, atakowany jest takim spamem co piętnaście minut, mimo braku aktywności, która by uzasadniała wyświetlanie reklam.

Powiadomienia z reklamami wysyłają wbudowane, nieusuwalne aplikacje MIUI, jak GetApps, własna przeglądarka internetowa Xiaomi czy moduł pobierana aplikacji. Problem może także dotyczyć innych aplikacji MIUI, na przykład menedżera plików, galerii czy odtwarzacza wideo.

Reklamy są tak agresywne, że cześć użytkowników nabrała podejrzeń, że w telefonie zalęgło się jakieś złośliwe oprogramowanie zainstalowane przez przypadek z podejrzanych stron. Złośliwe jest, ale dostarczane przez Xiaomi.

Problem można do pewnego stopnia zminimalizować znanymi sposobami na blokadę reklam w Xiaomi. Kłopotliwe jest jednak to, że nie da się tego dokonać systemowo, bo każda aplikacja MIUI ma oddzielne ustawienia dla kanału reklam.

Pierwszym krokiem powinno być zablokowanie MIUI System Ads (MSA) – w tym celu trzeba wejść do ustawień systemowych, do sekcji Hasła i bezpieczeństwo, a następnie do punktu Autoryzacja i unieważnianie. Tam, odczekując wymuszane przez Xiaomi 10 sekund, należy wyłączyć autoryzację dla usługi MSA.

To jednak nie rozwiązuje problemu do końca. Trzeba będzie też poblokować poszczególne aplikacje, gdzie te niechane treści opisane są w ustawieniach jako „reklamy”, ale też „spersonalizowane rekomendacje” oraz „polecana zawartość”. Opcje te dostępne są w rożnych zakamarkach ustawień poszczególnych aplikacji.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: własne, Wykop, Facebook