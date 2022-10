Xiaomi 12T Pro - 200 megapikseli to dopiero początek

Xiaomi 12T Pro to genialne zdjęcia 200 Mpix, pieruńska wydajność, błyskawiczne ładowanie, kozacka bateria, obłędny ekran i umiarkowana cena. Ba, nawet eSIM dali. Nic tylko spakować bagaż i ruszyć w podróż z tym telefonem — tak więc zrobiłem.

Telefon w podróży pokaże każdą swoją wadę

Kto raz wybrał się autem, pociągiem czy samolotem w dłuższą podróż, ten mniej lubi swój telefon. Nagle odkrywamy, że bez rozbudowanego oszczędzania energii baterii wystarczy nam na góra pół dnia, zasięgu bardziej nie ma niż jest, na ekranie niewiele widać, a zdjęcia znajomym wychodzą jakoś lepiej. Potem jeszcze telefon zawiesi się wam przy próbie wrzucenia wideo na odkurzony na czas podróży Instagram, a następnego dnia nad ranem okaże się, że nie podłączyliście telefonu do ładowarki, naładujecie go góra 20% i trzeba wyjść z hotelu.

I chyba najbardziej kluczową cechą z tego wszystkiego jest kwestia zasilania. Tutaj trzeba jasno powiedzieć - 5000 mAh jest 5000 mAh nierówne. Xiaomi 12T Pro oferuje do 13,5 godziny na włączonym ekranie. W praktyce, nie udało mi się go zmęczyć bardziej niż do 30% naładowania wieczorem, z setkami zdjęć i filmów po drodze. Ale chyba najlepsze jest to, że serio ultra-szybki prysznic i pakowanie się wystarczają, by wyjść z pokoju hotelowego z pełną baterią. Od zera do 100% telefon ładuje się w zaledwie 19 minut! Niby znam te dane, ale za każdym razem byłem w szoku, że telefon był w 100% gotów do nowych wyzwań. No i nie jest to takie 100%, że zjedziesz windą, zjesz śniadanie zerkając na prasówkę i nagle masz 90%. Ten telefon doskonale opiera się energetycznym potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Ekranu nie docenisz, póki Cię nie zawiedzie

Po kilku tygodniach korzystania z Xiaomi 12T Pro dopiero dotarło do mnie, że zupełnie nie zwracałem uwagi na jego ekran. 6,67-wyświetlacz o rozdzielczości 2712 x 1220 px i odświeżaniu 120 Hz był dla mnie po prostu hmm... transparentny? Do dobrego łatwo się przyzwyczaić, tymczasem niezależnie od tego, czy była to słoneczna Marsylia, czy wyjątkowo deszczowy Wrocław obraz był idealnie czytelny. Bez trudu oglądałem ulubiony serial w pociągu, bez najmniejszego problemu robiłem też zdjęcia nad Morzem Śródziemnym.



AdaptiveSync, czyli automatyczne dostosowywanie odświeżania powodowało, że animacje menu były zawsze idealnie płynne, ale i akumulator nie był obciążany, gdy nie było to konieczne. Ale już Dolby Vision i HDR10+ w filmach — no miód moi drodzy. Jest też tryb Adaptive Reading, pozwalający na redukcję emisji światła niebieskiego podczas wieczornego czytania. Sam tego trybu nie lubię, bo robi trochę zamieszania w sposobie prezentacji zdjęć, ale istnieją badania dokumentujące, że tego typu rozwiązania ułatwiają późniejsze zasypianie — warto więc spróbować.

Xiaomi 12T Pro to pierwszy smartfon producenta z eSIM

Wyjeżdżasz z Polski poza strefę bezpłatnego, unijnego Internetu i zaczynają się problemy. Ba, nie trzeba jechać daleko, wystarczy śródlądowanie w Szwajcarii czy wizyta w Anglii i albo zainstalujesz sobie kartę SIM międzynarodowego operatora, na potrzeby internetu, albo lepiej nie włączaj roamingu, bo zapłacisz krocie. W sklepie z aplikacjami znajdziesz wielu dostawców eSIM do wykorzystania w nawet najodleglejszych destynacjach świata. Płacisz za pakiet w aplikacji, instalujesz kartę eSIM w telefonie i gotowe. Bez wychodzenia z domu, bez wizyty w punkcie operatora — kilka chwil w zasięgu jakiegoś darmowego hotspota i w drogę, już z własnym internetem.

Bardzo cieszy mnie, że do grona producentów wspierających eSIM dołączył modelem 12T Pro też Xiaomi. Co ważne (i nie takie znowu oczywiste u konkurencji), zasięg jest równie dobry na karcie eSIM, jak i na tradycyjnej karcie SIM. Podczas korzystania z usług tego samego operatora zauważyłem, że 12T Pro utrzymywał lepszy zasięg w pociągu niż dwa inne urządzenia konkurencyjnych firm. Mało tego, udało mi się też sprawdzić za pomocą 12T Pro jak będzie kiedyś u nas działało prawdziwe 5G. Na zatłoczonym stadionie w Marsylii osiągnąłem w Speedteście aż 998 Mb/s. Chapeau bas — koledzy z innych redakcji zatrzymali się na 700 Mb/s, ale tak to jest jak się kupuje amerykańskie smartfony ;-).

Za tak dużą wydajnością łączności komórkowej nie stoją jedynie porządne moduły komórkowe, ale i postawienie przez producenta na najlepszy na rynku SoC — takim właśnie jest aktualnie Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1. Szybszych telefonów na rynku nie ma.

