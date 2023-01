iPhone 16 ma przynieść rewolucyjną zmianę. Sprawdź, o co chodzi

iPhone będzie się powoli zmieniał. W 2024 roku flagowy smartfon Apple'a ma zyskać rewolucyjną zmianę, która powinna pozytywnie wpłynąć na wizualny aspekt tego sprzętu.

We wrześniu 2022 roku firma Apple zaprezentowała swoje najnowsze smartfony. Ważną zmianą w iPhonie 14 Pro i iPhonie 14 Pro Max było zastąpienie dużego wcięcia "dynamiczną wyspą" (Dynamic Island). W wyświetlaczach tych modeli wycięto po dwa otwory na przedni aparat fotograficzny i zestaw, z którego korzysta funkcja Face ID, które wizualnie są połączone w jedną całość o zmiennej wielkości, zależnie od potrzeb.

Nieoficjalne doniesienia mówią, że rozwiązanie Dynamic Island pojawi się we wszystkich urządzeniach z tegorocznej serii iPhone 15. Z kolei w przyszłym roku amerykański gigant ma pójść o krok dalej i wprowadzić podekranowy Face ID. Oczekuje się, że w iPhone'ach 16 Pro ma zostać zastosowany przedni aparat fotograficzny całkowicie schowany pod powierzchnią ekranu, jak to ma miejsce na przykład w Samsung Galaxy Z Fold4 (aparat schowany pod powierzchnią zginanego wyświetlacza).

Apple jednak nie ograniczy się do tego. Serwis The Elec sugerują, że wszystkie czujniki potrzebne do działania funkcji Face ID zostaną schowane pod panelem OLED. Dzięki temu nie będą one widoczne (przynajmniej teoretycznie) podczas normalnego korzystania z iPhone'a. Czy tak się rzeczywiście stanie, dowiemy się już za niecałe dwa lata (lub wcześniej z przecieków).

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: The Elec, BGR