iPhone zasmucił fanów. Koniec legendarnego modelu

Czekaliście na nową generację iPhone'a SE? No to się nie doczekacie. Jak sugeruje Ming-Chi Kuo, znany analityk specjalizujący się w działaniach Apple, gigant z Cupertino miał całkowicie anulować nadchodzącego iPhone'a SE 4. Takie informacje miały trafić do partnerów firmy z różnych szczebli łańcucha dostaw.

Kuo już wcześniej sugerował, że premiera iPhone'a SE 4 może zostać odwołana albo przynajmniej odsunięta w czasie. Powodem miały być wyższe koszty produkcji względem poprzednich generacji, co wymuszał nowy design z większym wyświetlaczem i funkcją Face ID. Nowy model musiałby być więc droższy, niż początkowo zakładano, co stawiało pod znakiem zapytania opłacalność całego projektu.

Jak widać ostatecznie zapadła decyzja o całkowitym anulowaniu iPhone'a SE 4. Czy to oznacza koniec popularnej serii? W redakcji mamy nadzieję, że nie, ale na ten moment trudno jednoznacznie stwierdzić. Pewne jest to, że co najmniej do 2025 roku nowego iPhone'a SE nie zobaczymy.

Taki obrót spraw cieszy zapewne wyłącznie włodarzy firmy Qualcomm, którzy dzięki temu jeszcze przez jakiś czas pozostaną wyłącznym dostawcą modemów do iPhone'ów (anulowany iPhone SE 4 miał wykorzystywać autorski układ Apple). Nam natomiast pozostało co najwyżej uronić łzę nad kolejnym cenionym produktem, uśmierconym ostatnio przez giganta z Cupertino.

