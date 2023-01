iPhone 14 Pro za 640 zł. Tak jakby

Chińska firma LeTV twierdzi wprawdzie, że nikogo nie podrabia, a jedynie się inspiruje. Zobaczcie jednak sami.

Chiny podróbkami stoją, o czym nikogo raczej uświadamiać nie trzeba. Mogłoby się jednak wydawać, że tego typu produkty powstają dyskretnie w jakimś garażu, by później nacinać nieświadomych. Ale nic z tych rzeczy.

Zaprezentowany właśnie LeTV S1 Pro, bo o nim tu mowa, to smartfon, który w żadnym wypadku nie stara się podszywać pod oryginalny sprzęt Apple. Zamiast tego, jak otwarcie twierdzi producent, po prostu „nawiązuje do znanej i lubianej stylistyki”, będąc znacznie tańszą alternatywą dla pierwowzoru.

Budżetowy android z Dynamic Island, które nie działa

Co rzuca się w oczy przede wszystkim, to skopiowana niemal 1:1 wyspa Dynamic Island. Podobnie jest w przypadku modułu aparatów, a także niebieskawego odcienia obudowy.

Niemniej mało prawdopodobne, by ktokolwiek LeTV S1 Pro z iPhone'em 14 Pro rzeczywiście pomylił. Azjatycki klon, w odniesieniu do pierwowzoru, ma bowiem znacznie szersze obramowanie ekranu, w tym widoczny podbródek, czego u iPhone'a nie uświadczymy. Jest przy tym niemal w całości wykonany z tworzywa sztucznego, a nie trawionego szkła.

Rzecz jasna, pod maską tym bardziej próżno doszukiwać się szaleństwa. Serce konstrukcji stanowi chip Unisoc T7510, tu rebrandowany pod marką Huben, czyli cztery rdzenie Cortex-A75 i A55, a także akcelerator graficzny PowerVR GM 9444 (800 MHz). Wybór wyjątkowo powszechny w najniższym segmencie i na taką też wydajność mogą liczyć nabywcy – bardzo podstawową.

Jeśli chodzi o dalszą część specyfikacji, to jak na razie nie została ona ujawniona. Wiemy jeszcze tylko, że kopia Dynamic Island będzie de facto atrapą, gdyż producent nie planuje żadnej programowej implementacji wokół tego elementu.

Teraz najważniejsze – cena. Telefon w dniu premiery kosztować ma 145 dol. (ok. 640 zł). Co zabawne, choć wydaje się to kwotą wręcz śmiesznie niską, tak naprawdę oznacza niemałą podwyżkę. Poprzednik, naśladujący iPhone'a 13 model Y1 Pro+, sprzedawany był po zaledwie 70 dol.

