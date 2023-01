Wzmocniony Hammer Watch Plus z ekranem AMOLED w sprzedaży

Wzmocniony zegarek marki Hammer doczekał się nowej, ulepszonej edycji. Urządzenie ma taką samą, wytrzymałą kopertę, ale tym razem dostępne jest z lepszym ekranem AMOLED oraz nieco ciekawszą specyfikacją.

Pierwszy model zegarka Hammer Watch wszedł na rynek w 2021 roku i mimo pewnych zalet, mógł zniechęcać do używania dość skromnymi funkcjami. Hammer Watch Plus to ulepszona wersja tamtego urządzenia. W niemal niezmienionej kopercie o wysokiej wytrzymałości otrzymujemy ekran AMOLED oraz bardziej precyzyjne pozycjonowanie wspierane przez 3 systemy satelitarne.

Producent przygotował też nową aplikację, wprowadził jeszcze więcej trybów sportowych oraz ulepszoną ładowarkę magnetyczną.

Hammer Watch Plus – najważniejsze cechy

Na pierwszy rzut oka obudowa i design zegarka się nie zmieniły, ale koperta została odchudzona, a pokrętło otrzymało bardziej wyrazisty kształt. Konstrukcja zegarka, tak jak poprzednika, zapewnia odporność na wodę i pył, co potwierdza certyfikat IP68. Gwarantuje to możliwość statycznego zanurzenia urządzenia na głębokość do 1,5 metra na 30 minut, jednak raczej nie pozwala na pływanie. Koperta wzmocniona jest metalową ramką i dodatkowymi bumperami zabezpieczającymi wyświetlacz. Całość waży 48 g.

Hammer Watch Plus został wyposażony w lepszy, dotykowy ekran AMOLED o przekątnej 1,35 cala w rozdzielczości 390 x 390. Do duża różnica w porównaniu do poprzedniego modelu z marnym wyświetlaczem TFT.

Nowy model oferuje funkcje lokalizacji wspierane trzema systemami pozycjonowania: GPS, Beidou i GLONASS. Ma też kompas elektroniczny.

W zegarku otrzymujemy nowe tryby sportowe. Jest ich 20, czyli o 12 więcej niż miał poprzednik. Hammer Watch Plus pozwala monitorować aktywność podczas biegania na świeżym powietrzu, biegania w pomieszczeniach, spacerów, jazdy na rowerze na świeżym powietrzu, jazdy na rowerze stacjonarnym, tenisa, koszykówki, wspinaczki górskiej, biegów przełajowych, a także grania w piłkę nożną, badmintona i siatkówkę.

Nowa aplikacja wspierająca pracę zegarka pozwala na eksport wyników do innej, popularnej aplikacji sportowej – Strava.

Nie zabrakło także funkcji monitorowania stanu zdrowia. Dzięki zegarkowi można przez cały dzień monitorować tętno, analizować jakość snu i poziom natlenienia krwi (SpO2).

Hammer Watch Plus po sparowaniu za pomocą Bluetooth 5.1 umożliwia odbiór powiadomień z komunikatorów czy innych aplikacji zainstalowanych na smartfonie. Przesyła powiadomienia o SMS-ach wraz z początkiem treści i o połączeniach telefonicznych.

Energię do pracy zegarka Hammer Watch Plus zapewnia akumulator 440 mAh, który umożliwia działanie do 10 dni bez konieczności ładowania urządzenia (do 30 dni w trybie czuwania). Przy aktywnym użytkowaniu smartwatch wytrzymuje około tygodnia.

Dodatkowo w zestawie dostępna jest ulepszona ładowarka magnetyczna. Została bardziej dopasowana do złącza zegarka i ma mocniejszy magnes.

Zegarek działa w połączeniu z nową, ulepszoną aplikacją HAMMER W+. Producent zapewnia, że jest bardziej przejrzysta, profesjonalna i rozbudowana względem poprzedniej.

Producent wycenił zegarek Hammer Watch Plus na 549 zł.

Źródło zdjęć: HAMMER

Źródło tekstu: mPTech