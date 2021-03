Hammer Watch – pancerny zegarek w atrakcyjnej cenie

Hammwer Watch to pierwszy wzmocnony smartwatch w portfolio tej marki, który dostępny był w zestawie ze smartfonem Hammer Blade 3. Teraz urządzenie trafiło do sprzedaży samodzielnie, z atrakcyjną ceną.

Rozszerzająca się oferta smartwatchy to dobra wiadomość dla użytkowników, którzy mogą coraz lepiej dobrać urządzenia do swoich potrzeb: domowego budżetu, stylu życia czy pożądanych funkcjonalności. Klienci coraz częściej decydują się też na zakup wielu urządzeń od jednego producenta, co pozwala stworzyć technologiczny ekosystem, dzięki uzupełniającym się funkcjonalnościom poszczególnych urządzeń.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, marka Hammer wprowadziła do swojej oferty inteligentny zegarek Hammer Watch, zaprojektowany przez międzynarodowy zespół specjalistów. Użytkownicy wzmocnionych smartfonów bardzo często decydują się na zakup urządzeń o zwiększonej odporności, ze względu na charakter wykonywanej pracy lub częste przebywanie na łonie natury w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. To ludzie aktywni, nie bojący się wyzwań i oczekujący tego, że ich urządzenia będą pełnić swoje funkcję niezależnie od okoliczności.

Hammer Watch to zegarek do zadań specjalnych. Wytrzymały na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne, doskonale sprawdzający się w ekstremalnych warunkach. Pierwsze zegarki Hammer Watch pojawiły się w sprzedaży jeszcze w 2020 r. Oferowaliśmy je wtedy w zestawie promocyjnym z jednym z naszych smartfonów. Zainteresowanie klientów tym urządzeniem okazało się tak duże, że od teraz dostępne jest w sprzedaży oddzielnie, w atrakcyjnej cenie 349 zł.

– powiedziała Agnieszka Szczerbik, Brand Manager marki Hammer

Hammer Watch ma wzmocnioną obudowę oraz metalowy bezel, czyli pierścień zamontowany wokół koperty zegarka. Dodatkowe zabezpieczenie pełnią gumowe bumpery. Smartwatch został zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach, na przykład miłośników sportów outdoorowych. Dzięki wysokiemu kontrastowi wyświetlacza, odczyt danych na kolorowym wyświetlaczu 1,3” jest możliwy nawet w pełnym słońcu. Urządzenie wyróżnia się również odpornością na wodę i pył zgodną z certyfikatem IP68 (obejmującym zanurzenie do 1,5 m, do 30 minut).

GPS, czujnik pomiaru tętna oraz pulsoksymetr umożliwiają monitorowanie efektów aktywności fizycznej w ramach 8 wgranych profili sportowych: chodzenie, bieganie, wspinanie, jazda na rowerze, pływanie, piłka nożna, badminton, koszykówka. Bateria o pojemności 440 mAh pozwala na funkcjonowanie zegarka przez 10 dni normalnego użytkowania lub do 10 godzin w trybie treningu (uruchomiony GPS i pomiar tętna). W zestawie z zegarkiem znajduje się również drugi pasek gratis.

Smartwatch jest kompatybilny z systemami Android i iOS. Dzięki udostępnionej aplikacji Hammer Watch, po zsynchronizowaniu zegarka ze smartfonem pozwala on na otrzymywanie powiadomień o połączeniach i SMS-ach.

Hammer Watch jest dostępny w regularnej sprzedaży w sklepie na stronie sklep.mptech.eu.

