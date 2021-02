Motorola szykuje trzy zegarki

Motorola planuje w tym roku rozszerzyć swoją ofertę o wiele nowych produktów z zakresu inteligentnego domu i elektroniki noszonej. Marka szykuje między innymi trzy inteligentne zegarki.

Seria Moto zwykle kojarzy nam się ze smartfonami i bardzo zresztą słusznie. Nie znaczy to jednak, że nie ma żadnych innych urządzeń należących do tej rodziny. W tamtym roku pojawił się na przykład zegarek Moto 360 z systemem operacyjnym WearOS. W tym roku najprawdopodobniej pojawią się aż trzy inteligentne zegarki tej marki. W czerwcu będzie to Moto G Smartwatch, natomiast miesiąc później zadebiutują Moto Watch oraz Moto One. Do końca roku Motorola zamierza też pokazać takie produkty jak odświeżacze powietrza czy elektroniczne nianie.

Motorola zamierza też pojawić się w segmencie inteligentnego oświetlenia. No cóż, skoro pojawiają się inteligentne szczoteczki do zębów, to nic nie powinno zaskakiwać. Motorola nie pochwaliła się jeszcze szczegółami specyfikacji technicznej, jednak najpewniej najlepiej wyposażony z zegarków będzie miał Snapdragona Wear 4100, natomiast dwa pozostałe Snapdragona Wear 3100. Na liście partnerów pojawił się bowiem właśnie amerykański Qualcomm. Systemem operacyjnym będzie na pewno WearOS.

Źródło tekstu: gizmochina, wł