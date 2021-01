Nowy zegarek Meizu wreszcie się pojawi?

Inteligentny zegarek Meizu w końcu przeszedł konieczną certyfikację. Może w końcu chińska marka naprawdę go zaprezentuje.

Meizu zaprezentował w 2016 swój inteligentny zegarek, jednak nie odniósł on szczególnego sukcesu. Od tamtej pory chiński producent trzymał się z daleka od tego segmentu rynku. Nie uświadczyliśmy nawet inteligentnej opaski, którą to ma już właściwie każdy chiński gracz. W zeszłym roku usłyszeliśmy, że Meizu wróci do projektu zegarka w ramach kolejnych urodzin swojej nakładki Flyme OS. Potem w grudniu Meizu zarzekał się, ze zegarek pojawi się jeszcze w 2020. Niestety, nic takiego się nie stało. Okazuje się jednak, że urządzenie faktycznie może się wreszcie pojawić. Smartwatch przeszedł bowiem niezbędną certyfikację w Chinach.

Niestety, nie wiemy zbyt wiele na temat specyfikacji nadchodzącego urządzenia. Na pewno możemy spodziewać się wyświetlacza OLED i nakładki Flyme for Watch. Najprawdopodobniej akumulator będzie miał pojemność 420 mAh, natomiast tarcza będzie prostokątna. W kwestii ładowania możemy się spodziewać 7,5 W. Standardowo urządzenie pozwoli na śledzenie pracy serca i postępu w różnorakich dyscyplinach sportowych.

Źródło tekstu: gizmochina, wł