Zewnętrzna bateria do Hammerów Explorer i Explorer Pro jest już dostępna

Hammer Explorer i Explorer Pro to wytrzymałe smartfony, do których można podłączyć zewnętrzne moduły. Można już kupić jeden z nich, zewnętrzną baterię, która dodatkowo może działać jako powerbank.

Smartfony marki Hammer zostały stworzone dla osób aktywnych, często przebywających w trudnych warunkach, w których naładowanie telefonu może stanowić wyzwanie. Jak podaje producent, korzystają z nich amatorzy sportów ekstremalnych, podróżnicy czy alpiniści, dla których stracenie łączności ze światem może wiązać się z ogromnym niebezpieczeństwem. Wybierane są także przez osoby pracujące w wymagającym środowisku, w którym ich urządzenia narażone są na kontakt z wilgocią i pyłem czy upadek z wysokości. Z myślą o tych użytkownikach do sprzedaży trafiła bateria zewnętrzna dla modeli smartfonów Hammer Explorer i Explorer PRO.

Dodatkowa bateria o pojemności 5000 mAh to rozwiązanie pozwalające wydłużyć pracę wspomnianych Hammerów prawie dwukrotnie, bez konieczności używania ładowarki. Według danych producenta to dodatkowo ponad 20 godzin rozmów lub około 10 godzin odtwarzania filmów na YouTube. Bateria została wyposażona w wygodny system mocowania, dzięki czemu można łatwo ją podłączyć do tylnego panelu telefonu za pomocą magnesów (rozwiązanie doraźne) lub zainstalować na stałe przy użyciu czterech śrub dołączonych do produktu wraz ze śrubokrętem. Ładowanie następuje automatycznie (przez piny), a port USB-C i dodatkowy kabel umożliwia, w tym samym czasie, pobór energii przez inne urządzenia elektroniczne, bez konieczności rozdzielania akumulatora ze smartfonem. Bateria w żaden sposób nie zakłóca normalnej pracy urządzenia i nie wpływa na funkcje takie jak czytnik linii papilarnych czy aparat. Poziom energii można sprawdzić dzięki diodom.

Zewnętrzna bateria to nasza autorska technologia, zaprojektowana przez międzynarodowy zespół specjalistów tak, aby zapewniać jak najwygodniejsze i ergonomiczne użytkowanie. Jej przymocowanie do modelu Hammer Explorer nie wpływa na funkcjonowanie smartfona, a wzmocniona konstrukcja jest odporna na upadki czy uszkodzenia, tak jak sam smartfon. Szczególnie zależało nam na możliwości ładowania tą baterią także innych urządzeń. Stąd wyposażona w nią osoba nie musi dodatkowo nosić ze sobą powerbanka.

– powiedział Radosław Kaczorowski, Product Manager z mPTech

Bateria zewnętrzna jest dostępna w sprzedaży w zestawie ze smartfonami Hammer Explorer oraz Hammer Explorer Pro, a także jako osobne urządzenie w cenie 169 zł. Więcej informacji o baterii można znaleźć na stronie www.myphone.pl.

Źródło tekstu: mPTech