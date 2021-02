Aplikacja do ćwiczeń Fitify dostępna na zegarku Huawei Watch GT 2 Pro

Popularna aplikacja do ćwiczeń w domu Fitify to pierwsza aplikacja stworzona przez firmę zewnętrzną, z której mogą skorzystać użytkownicy inteligentnych zegarków firmy Huawei, a konkretnie modelu Watch GT 2 Pro.

Smartwatche Huawei, za pośrednictwem autorskiej aplikacji Huawei Zdrowie, umożliwiają między innymi monitoring zdrowia i jakości treningów. Od teraz użytkownicy najnowszego modelu marki, Huawei Watch GT 2 Pro, mogą również skorzystać z aplikacji Fitify. Po włączeniu Fitify, na wyświetlaczu smartwatcha pojawią się zestawy ćwiczeń dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Zobacz: Zegarki Huawei będą bardziej smart – zainstalujesz w nich dodatkowe aplikacje

Zobacz: Huawei Watch GT 2 Pro - bardzo dobry i wytrzymały zegarek, ale niekoniecznie smartwatch

Smartwatche Huawei stają się coraz bardziej popularne, szczególnie wśród osób aktywnych, a to za sprawą świetnego designu i innowacyjnych funkcji umożliwiających monitorowanie zdrowia i treningów. Integracja Fitify, bardzo popularnej aplikacji fitness z Huawei Watch GT 2 Pro to nowe możliwości dla naszych użytkowników, a także sygnał dla twórców aplikacji, że jesteśmy otwarci na kolejne współprace.

– powiedział Bartosz Gryczka, Senior GTM Manager w Huawei CBG Polska

Żeby skorzystać z Fitify na Watch GT 2 Pro, należy otworzyć aplikację Huawei Zdrowie na sparowanym ze smartwatchem smartfonie i wybrać Fitify z listy dostępnych aplikacji.

Fitify to aplikacja przeznaczona dla osób, które chcą zadbać o kondycję fizyczną w domu, bez potrzeby korzystania podczas ćwiczeń ze sprzętu sportowego. Oferuje dostęp do największej bazy ćwiczeń dostępnej dla użytkowników sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery, złożonej z ponad 900 treningów oraz do indywidualnych planów treningowych. Z aplikacji korzysta już ponad 10 milionów użytkownikach w 170 krajach.

Zobacz: Aplikacja eDO App jest już w AppGallery, w pełni zintegrowana z HMS

Zobacz: Aplikacja Autopay w Huawei AppGallery, w pełni zintegrowana z HMS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Huawei