Garmin Instinct Crossover to hybrydowy smartwatch z fluorescencyjnymi wskazówkami

Wytrzymały smart zegarek Garmin Instinct z analogowymi wskazówkami – tak najprościej opisać nowy, hybrydowy model lnstinct Crossover, który dziś zadebiutował w portfolio Garmina.

Garmin Instinct Crossover nawiązuje do wytrzymałej, turystyczno-sportowej serii Instinct, której tym razem producent dodał nieco bardziej tradycyjny, miejski wygląd. Zegarek w kopercie o rozmiarach 45 x 45 x 16,2 mm wyposażony jest w monochromatyczny, transreflektywny wyświetlacz Memory-In-Pixel w rozmiarze 0,9 cala, ma też jednak analogowe wskazówki. W razie potrzeby mogą one błyskawicznie się rozsunąć, co pozwala skorzystać z funkcji wyświetlacza.

Wskazówki i oznaczenia godzin są fluorescencyjne. Producent zastosował pigment Super-Luminova, więc w ciemności elementy te świecą się na zielono, a całość przypomina trochę zegarki marki Luminox.

Garmin wykorzystał tu też rozwiązanie o nazwie RevoDrive, które ma zapewniać dokładny analogowy pomiar czasu. W przypadku wstrząsu zegarka podczas aktywności RevoDrive zapewni automatyczną kalibrację, aby zagwarantować dokładne odmierzanie czasu.

Garmin Instinct Crossover jest odporny na wstrząsy, skrajne temperatury i wodoszczelny do 10 ATM. Spełnia wymogi testów MIL-STD-810, a koperta wykonana jest z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym oraz stali nierdzewnej.

Crossover powstał w wersji standardowej oraz solarnej. W tej drugiej w tarczę wkomponowana została soczewka Power Glass, dzięki której zegarek ładowany jest z wykorzystaniem energii słonecznej, a czas pracy wynosi nawet 70 dni. Bez zasilania słonecznego zegarek powinien wytrzymać 28 dni pracy w trybie smartwatcha i ponad 110 godzin w trybie GPS.

Garmin Instinct Crossover oferuje wszystkie najważniejsze funkcje, znane z innych zegarków marki: nadgarstkowy pomiar tętna i natlenienia krwi, a także monitoring stresu czy snu. Ma też odbiornik GPS, GLONASS i Galileo, barometr z wysokościomierzem, kompas czy termometr.

Nowość Garmina sprawdzi się także podczas monitorowania aktywności – biegania, jazdy na rowerze, ćwiczeń w siłowni, ale także np. żeglowania czy golfa. Smartwatch oferuje również funkcje takie jak pułap tlenowy, wiek sprawnościowy, stan wytrenowania, obciążenie treningowe i efekt treningu, a także status HRV i asystent regeneracji. Podczas treningów w terenie można także skorzystać z funkcji wykrywania zdarzeń, która wysyła do znajomych lokalizację użytkownika.

Po sparowaniu ze smartfonem przez Bluetooth zegarek pozwala na wyświetlanie powiadomień, także instalację dodatkowych tarcz, aplikacji i pól danych ze sklepu Connect IQ. Nie brakuje też płatności zbliżeniowych Garmin Pay czy sterowania muzyką.

Poza standardowym modelem Garmin Instinct Crossover powstała też wersja Tactical Edition, która pozwala m.in. na obsługę przez noktowizor.

Ceny za zegarek Garmin Instinct Crossover są dość wysokie – najtańszy model Standard oznacza wydatek 549,99 euro (niecałe 2600 zł), wersja Solar kosztuje 599,99 euro (ok. 2800 zł), natomiast model Solar Tactical Edition kosztuje 649,99 euro, czyli ponad 3 tys. zł.

