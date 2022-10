Garmin MARQ 2 – upiornie droga seria pięknych smartwatchy dla aktywnych

Garmin przedstawił nowa generację luksusowych smartwatchy MARQ – dla sportowców, podróżników, żeglarzy czy pilotów. Pięć modeli z kolekcji MARQ Gen 2 przyciąga wzrok efektownym wzornictwem, ale też – kosmicznie wysokimi cenami.

Pierwsze zegarki Garmin MARQ zadebiutowały w 2019 roku, a teraz producent przedstawia ich odświeżoną, drugą generację. Jest to pięć modeli: MARQ Athlete, MARQ Adventurer, MARQ Golfer, MARQ Captain oraz MARQ Aviator. Nazwy zegarków nawiązują do głównych aktywności, dla jakich powstały – a więc sportów, dalekich wypraw, rejsów i lotów.

Tak jak poprzednie modele z serii, także i druga generacja oznacza spory wydatek. Zegarki Garmin MARQ 2 dostępną będą już w październiku w cenach od 1950 do 2550 euro – czyli od 9450 do ponad 12 tys. zł.

W zegarkach z kolekcji MARQ Gen 2 wykorzystano materiały takie jak tytan, ceramika i szafirowe szkło. Producent zachwala, że użyty tu tytan Grade-5 jest pięć razy mocniejszy i twardszy niż większość rodzajów stali, dzięki czemu zapewnia wyższą odporność na temperaturę i korozję.

46-milimetrowa kopertę zegarka uzupełnia szafirowa soczewka oraz wyświetlacz AMOLED. Bransolety i paski zostały starannie stworzone z myślą o tym, by dostosować je do każdego typu aktywności – wśród wykorzystanych materiałów znajdziemy skórę, tytan, żakard oraz silikon.

Garmin obiecuje nawet 16 dni pracy baterii w trybie smartwatcha. Zegarki można magnetycznie naładować w godzinę.

Zegarki Garmin MARQ 2 oferują nadgarstkowy pomiar tętna, monitorowanie oddechu i poziomu stresu, zaawansowane monitorowanie snu oraz energii Body-Battery. Nowością jest obsługa wielu systemów nawigacji satelitarnej, GPS na kilku częstotliwościach (L1 + L5) oraz technologia Garmin SatIQ, która usprawnia pozycjonowanie w każdym otoczeniu.

MARQ Athlete

MARQ Athlete to zegarek dla wymagających sportowców. Użytkownicy mogą sprawdzać wszystkie parametry związane z wydajnością, treningiem i regeneracją dzięki zaawansowanym wskaźnikom, takim jak Gotowość treningowa, która podaje konkretną wartość na podstawie jakości snu, regeneracji, obciążenia treningowego i innych czynników. Z myślą o biegaczach MARQ Athlete wyposażono w funkcje treningowe takie jak PacePro, która pomaga utrzymać tempo biegu na właściwym poziomie oraz Stamina, pozwalająca na bieżąco monitorować i zarządzać wysiłkiem podczas aktywności. Można skorzystać również z łatwych do powtórzenia animacji treningowych cardio, siłowych, jogi i pilatesu na ekranie zegarka.

MARQ Adventurer

MARQ Adventurer to nawiązanie do klasyki. Dzięki wykorzystaniu hybrydowego paska ze skóry oraz gumy FKM smartwatch może się sprawdzić zarówno na co dzień, jak i podczas aktywności. Bezel z kompasem pomoże użytkownikom zachować orientację dzięki funkcji Orienteering prowadzącej do miejsca docelowego. Nie zabrakło też map TopoActive z nawigacją oraz funkcją NextFork, która podaje odległość do następnego skrzyżowania szlaków i nazwę najbliższego szlaku.

MARQ Golfer

Nazwa tego modelu mówi sama za siebie. Zegarek inspirowany jest golfową stylistyką: ma zieloną ceramiczną wkładkę, specjalnie zdobiony bezel i zielony żakardowy pasek z nylonu. MARQ Golfer wyposażony jest w mapy ponad 42 tys. pól golfowych z całego świata i automatycznie wykrywa pole, na którym toczy się gra. Zegarek oferuje też golfowe funkcje jak Wirtualny Caddie, Hazard View, Dane o wietrze, PinPointer, a także trzy czujniki kijów golfowych Approach CT10 do automatycznego monitorowania uderzeń.

MARQ Captain

Marynistyczne detale, takie jak granatowy ceramiczny bezel z timerem regatowym oraz żakardowy pasek z nylonu to propozycja dla żeglarzy. Wbudowany timer regatowy i odbiornik GPS pomagają wystartować w odpowiednim momencie, by nie stracić ani sekundy. Alerty i alarmy sygnalizują zbliżające się zmiany pływów lub wleczenie kotwicy. MARQ Captain zapewnia również obsługę autopilota bezpośrednio z nadgarstka – można zmienić kurs, wytyczać i włączyć sterowanie według ustalonej trasy. Zegarek wyposażony jest także w profile innych sportów wodnych, takich jak kajakarstwo, paddleboarding, windsurfing, kitesurfing i kiteboarding.

MARQ Aviator

Ostatni model to smartwatch dla pilotów i entuzjastów awiacji. MARQ Aviator wyposażony jest w bransoletę ze szczotkowanego tytanu, solidne ogniwa i zapięcie blokujące, a także ceramiczny bezel. Smartwatch umożliwia nawigację do wybranej lokalizacji albo punktu orientacyjnego ze światowej bazy danych lotniczych. Dzięki alertom lotniczym piloci mogą ustawić minimalną siłę wiatru bocznego i warunki lotu, z którymi czują się komfortowo, a także otrzymać powiadomienie, kiedy nadejdzie dobry czas, by wystartować. Pilot może przesuwać ruchomą mapę za pomocą dotyku, sprawdzać dane z radaru NEXRAD, a także korzystać z lotniczej prognozy pogody. Z myślą o osobach często podróżujących po świecie, projektanci marki stworzyli tarczę zegarka MARQ Aviator z funkcją asystenta jet lagu.

