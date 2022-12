Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro oficjalnie zaprezentowane

Xiaomi zaprezentowało dwa swoje flagowe smartfony – Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro. Obydwa wkraczają już do sprzedaży na rynku chińskim, jednak na europejską premierę trzeba będzie jeszcze trochę zaczekać.

Prezentacja Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro zapowiadana była pierwotnie na 1 grudnia, jednak dzień wcześniej premiera została odwołana. W końcu jednak producentowi udało się zorganizować nowe wydarzenie, a dwa najnowsze flagowce z serii Xiaomi 13 oficjalnie przestały być tajemnicą.

Obydwa smartfony pracują pod kontrolą Androida 13 z najnowszą edycją nakładki producenta – MIUI 14.

Xiaomi 13

Podstawowy model Xiaomi 13 zwraca od razu uwagę interesującym wzornictwem – smartfon ma płaski ekran, równo ścięte boki, a na tylnym panelu widać spory, „kuchenkowy” moduł aparatu. Spory jest wybór kolorów – podstawowy zestaw to biały, czarny, jasnozielony i jasnoniebieski, a ich uzupełnieniem ma być limitowana seria w żywych kolorach jak zielony, czerwony, żółty czy niebieski. Producent zastosował nie tylko szkło, ale także materiał przypominający skórę.

Wymiary telefonu to 152,8 x 71,5 x 7,98 mm, masa to 185 lub 189 g w zależności od wersji. Obudowa zapewnia odporność na pył i wodę IP68.

Xiaomi 13 wyposażony jest w ekran E6 AMOLED o przekątnej 6,36 cala o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400), proporcjach 20:9, odświeżaniu 120 Hz i jasności sięgającej 1900 nitów. Wyświetlacz zapewnia wsparcie dla HDR10+, Dolby Vision i HLG. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Na obudowie znalazło się miejsce na emiter podczerwieni, a także głośniki stereo z Dolby Atmos i wsparciem Hi-Res audio, nie ma jednak wyjścia audio 3,5 mm – jego funkcję pełni złącze USB-C.

Sercem smartfonu jest układ Snapdragon 8 Gen 2, któremu pomaga 8 lub 12 GB pamięci RAM w najnowszym standardzie LPPDDR5x 8530 Mbps. Na dane użytkownik otrzymuje 128, 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0.

Sekcję foto tworzą trzy aparaty z optyką Leica: główny 50 Mpix (Sony IMX800, 1/1,49″, przysłona f/1,8, stabilizacja Hyper OIS), towarzyszy mu szerokokątny aparat 12 Mpix (120°, f/2,2) oraz aparat telefoto 10 Mpix ( f/2,0) zapewniający zoom optyczny 3,2x. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix (f/2,0).

Energię do pracy dostarcza akumulator 4500 mAh z ładowaniem przewodowym 67 W, bezprzewodowym 50 W oraz ładowaniem zwrotnym 10 W.

Xiaomi 13 wchodzi do sprzedaży od 14 grudnia w cenie 3999 juanów (2550 zł) za wersję 8 + 128 GB. Topowy wariant 12 + 512 GB oznacza wydatek 4999 juanów (ok. 3200 zł).

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro przypomina model podstawowy i zachowuje jego główne cechy zewnętrzne, w tym odporność IP68, ale dostarczany jest tylko w podstawowej palecie kolorów (czarny, biały, zielony i niebieski), a jego obudowa oraz ekran są zaokrąglone. Tylna część obudowy wykonana jest z ceramiki lub materiału przypominającego skórę. Wymiary urządzenia to 162,9 x 74,6 x 8,38 mm, a masa 210/229 g.

W modelu Pro znalazł się ekran E6 AMOLED LPTO o przekątnej 6,73 cala, rozdzielczości Quad HD+ (1440 x 3200), odświeżaniu 1-120 Hz i jasności do 1900 nitów. Matryca zapewnia wsparcie dla technologii HDR10+, Dolby Vision i HLG. Z zewnątrz wyświetlacz jest chroniony szkłem Gorilla Glass Victus.

Silnikiem napędowym Xiaomi 13 Pro również jest Snapdragon 8 Gen 2 z towarzyszeniem pamięci LPPDDR5x 8533 Mbps w rozmiarze 8 lub 12 GB, natomiast pamięć wewnętrzna UFS 4.0 dostępna jest w wariantach 128, 256 i 512 GB.

Sekcję fotograficzną tworzą trzy aparaty, ale o lepszych parametrach. Główna jednostka wykorzystuje matrycę Sony IMX989 w formacie fotograficznym 1 cal z przysłoną f/1.9 i stabilizacją Hyper OIS. Optyka Lecia składa się z ośmiu asferycznych soczewek i pokryta jest powłoką antyodblaskową.

Drugi element to aparat szerokokątny 50 Mpix (115°, f/2,2), a trzeci – telefoto 50 Mpix (75 mm, zoom 3,2x, f/2,0), ze zmiennoogniskową optyką, w której sześć soczewek podzielonych jest na dwie ruchome grupy. Tak konstrukcja, wzorowana na aparatach SLR zapewnia ostrzenie od 10 cm do nieskończoności. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix (f/2,0).

Smartfon wyposażony jest w akumulator 4820 mAh z ładowaniem przewodowym 120 W, bezprzewodowym 50 W i ładowaniem zwrotnym 10 W.

Xiaomi 13 Pro wkracza do Chin w cenie 4999 juanów (ok. 3200 zł) za wersję 8 + 128 GB. Najbogatszy wariant 12 + 512 GB kosztuje 6299 juanów (ok. 4000 zł).

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Fone Arena