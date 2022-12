Oppo zaktualizuje twój smartfon do Androida 17

Oppo już od sierpnia aktualizuje swoje smartfony do ColorOS 13 na Androidzie 13. Producent chwali się postępami w dostarczaniu oprogramowania i zapowiada nową politykę aktualizacji.

ColorOS 13 bazujący na Androidzie 13 miał swoja premierę 18 sierpnia 2022 r., a producent od razu zapowiedział udostępnienie aktualizacji dla pierwszych smartfonów i rozpisał plan wysyłki OTA na kolejne miesiące.

Od premiery do końca roku producent miał udostępnić ColorOS 13 dla 33 modeli urządzeń i jak wynika z najnowszych doniesień z Oppo, ten plan już udało się zrealizować. Firma chwali się, że ColorOS 13 został wprowadzony szybciej, niż jakakolwiek inna wersja jego oprogramowania i od globalnej premiery nowej wersji systemu trafił dokładnie na 33 modele smartfonów na całym świecie.

Jak wylicza Oppo, przez czteromiesięczny okres po oficjalnej premierze ponad 50% więcej modeli telefonów miało już ColorOS 13 (dane od 18 sierpnia do 18 grudnia 2022 r.) w porównaniu z ColorOS 12 (dane od 11 października 2021 r. do 11 lutego 2022 r.). Oznacza to, że w tym samym okresie globalna aktualizacja systemu ColorOS 13 objęła trzy razy więcej użytkowników niż ColorOS 12.

Jak jednak wynika z wcześniejszego planu, na aktualizację do ColorOS 13 wciąż jeszcze czekają następujące urządzenia:

Oppo Pad Air, Oppo Reno8 Lite 5G, Oppo Reno7 Lite 5G, Oppo Reno7 A, Oppo Reno6, Oppo Reno6 Lite, Oppo Reno5, Oppo Reno5 Marvel Edition, Oppo Reno5 F, Oppo Reno5 Lite, Oppo Reno5 A, Oppo F19 Pro, Oppo F19, Oppo F19s, Oppo A95, Oppo A94, Oppo A77, Oppo A74, Oppo A57, Oppo A57s, Oppo A55, Oppo A54 5G, Oppo A54s, Oppo A53s 5G, Oppo A16s.

Wysyłka aktualizacji dla tych modeli została zaplanowana na pierwszą połowę 2023 roku i należy mieć nadzieję, że Oppo dalej będzie chciało bić swoje własne rekordy w udostępnianiu nowego systemu.

Cztery główne aktualizacje ColorOS

Dziś Oppo ogłosiło także nową politykę aktualizacji ColorOS. Począwszy od 2023 roku, firma zagwarantuje cztery główne aktualizacje, obejmujące nowe wersje Androida. Oznacza to, że kupując w przyszłym roku smartfon Oppo już z Androidem 13, będzie można liczyć na Androida 14, Androida 15, Androida 16 i Androida 17.

Wygląda to bardzo obiecująco, a jakby tego było mało, Oppo deklaruje też, że od przyszłego roku telefony będą regularnie otrzymywać poprawki bezpieczeństwa – aż przez pięć lat.

Niestety, wydaje się to zbyt piękne, by nie było w tym haczyka. Z zapowiedzi Oppo wynika, że taki plan aktualizacji dotyczy wybranych sztandarowych modeli. Niestety, producent nie określił nawet w sposób przybliżony, o jakie serie smartfonów może chodzić. Na pewno dotyczyć to będzie topowych modeli z linii Find X, prawdopodobnie też przyszłych telefonów Oppo Reno, jednak tak bogaty plan dla popularnej serii średniaków Oppo A stoi pod dużym znakiem zapytania.

Zobacz: Oppo Reno9, Reno9 Pro i Reno9 Pro+ zadebiutowały. Oto, co się zmieniło

Zobacz: Oppo prezentuje nowe „składaki”. Są piękne i poręczne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Oppo

Źródło tekstu: Oppo