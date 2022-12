Oppo prezentuje nowe „składaki”. Są piękne i poręczne

Firma Oppo zaprezentowała swoje nowe składane smartfony, modele Find N2 i Find N2 Flip. Stanowią one bezpośrednią konkurencję dla podobnych rozwiązań firmy Samsung, która pozostaje liderem rynku takich urządzeń.

Oppo Find N2

Oppo Find N2 to następca modelu Find N, zaprezentowanego pod koniec ubiegłego roku. Smartfon został wyposażony w wewnętrzny, zginany wyświetlacz AMOLED o przekątnej 7,1 cala, rozdzielczości 1920 x 1792 piksele i odświeżaniu obrazu 1-120 Hz. Szczytowa jasność ekranu wynosi aż 1550 nitów. W panelu wycięto otwór na obiektyw aparatu o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.4). Taki sam aparat "patrzy" przez otwór w ekranie okładki. Jest to również AMOLED. Ten wyświetlacz ma przekątną 5,54 cala i rozdzielczość 1080 x 2120 pikseli. W tym przypadku szczytowa jasność wynosi 1350 nitów, a częstotliwość odświeżania również sięga 120 Hz.

Główny aparat fotograficzny ma rozdzielczość 50 Mpix (Sony IMX890, f/1.8, PDAF, OIS) i ma do towarzystwa aparat ultraszerokokątny 48 Mpix (Sony IMX581, f/2.2, AF) oraz teleobiektyw 32 Mpix (Sony IMX709, f/2.0, PDAF, zoom optyczny 2x).

Wewnątrz obudowy pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który współpracuje z 12 lub 16 GB RAM-u (LPDDR5) oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej (UFS 3.1). Oppo Find N2 obsługuje sieci 5G, oferuje też łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC. Na wyposażeniu nie zabrakło odbiornika nawigacji satelitarnej, głośników stereo czy portu USB-C. Czytnik linii papilarnych znajduje się na boku obudowy.

Nowy składany smartfon firmy Oppo jest zasilany akumulatorem o pojemności 4520 mAh z szybkim ładowaniem SuperVooc 67 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem ColorOS 13. Urządzenie waży 237 g i ma wymiary 132,2 x 76,6 (140,5 po otwarciu) x 14,6 mm (7,4 mm po otwarciu).

Oppo Find N2 Flip

Drugi z zaprezentowanych smartfonów to Oppo Find N2 Flip. Urządzenie ma 6,8-calowy zginany wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli, z dynamicznym odświeżaniem obrazu w zakresie 1-120 Hz i jasnością do 1600 nitów w szczycie. Ekran ma otwór na obiektyw aparatu do selfie o rozdzielczości 32 Mpix (Sony IMX709, f/2.4, AF). Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix (Sony IMX890, f/1.8, PDAF) i do towarzystwa ma aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.2), a także ekran okładki typu AMOLED o przekątnej 3,26 cala i rozdzielczości 382 x 720 pikseli.

Oppo Find N2 Flip jest napędzany układem MediaTek Dimensity 9000+, współpracującym z 8, 12 lub 16 GB RAM-u (LPDDR5) oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej. Wyposażenie związane z łącznością czy nawigacją satelitarną jest podobne do tego w modelu Find N2. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 44 W i pracuje pod kontrolą oprogramowania ColorOS 13, bazującego na systemie Android 13.

Dostępność i cena

Nowe składane smartfony firmy Oppo można już zamawiać w Chinach. Sprzedaż modelu Oppo Find N2 ruszy tam 23 grudnia 2022 roku, natomiast Oppo Find N2 Flip od 30 grudnia. Ceny w Państwie Środka są następujące:

Oppo Find N2 12/256 GB – 7999 juanów (5057 zł),

(5057 zł), Oppo Find N2 16/512 GB – 8999 juanów (5689 zł),

(5689 zł), Oppo Find N2 Flip 8/256 GB – 5999 juanów (3793 zł),

(3793 zł), Oppo Find N2 Flip 12/256 GB – 6399 juanów (4045 zł),

(4045 zł), Oppo Find N2 Flip 16/512 GB – 6999 juanów (4425 zł).

Oppo Find N2 Flip ma się pojawić w Europie w pierwszym kwartale 2023 roku.

