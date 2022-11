Oppo Reno9, Reno9 Pro i Reno9 Pro+ zadebiutowały. Oto, co się zmieniło

Oppo zaprezentowało dzisiaj trzy nowe smartfony: Reno9, Reno9 Pro i Reno9 Pro+. Na początek urządzenia wkraczają na rynek chiński. Ich specyfikacje i ceny nie wróżą gigantycznego sukcesu, mimo że są to dość dobrze wyposażone modele z wysokiej średniej półki.

Pod wieloma względami nowa seria bardzo mocno przypomina wcześniejszą Reno8 – podobne są obudowy, wyświetlacze (ale nie ma już rozmiaru 6,4 cala z Reno8), a także konfiguracje wewnętrzne. Jest jednak kilka ciekawych zmian, np. procesor MariSilicon X NPU w aparatach dwóch wyższych wersji.

Być może jednak, jak już bywało wcześniej, w globalnej dystrybucji zadebiutują modele o nieco innej specyfikacji, choć i w tym przypadku nie należy spodziewać się spektakularnych zmian.

Zobacz: Realme 10 Pro i 10 Pro+ coraz bliżej Polski. Globalna premiera w grudniu

Oppo Reno9

Podstawowy Reno9 otrzymał ekran OLED o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2412) z odświeżaniem 120 Hz, czułością dotyku 240 Hz, ściemnianiem PWM 2160 Hz i jasnością sięgającą 1200 nitów. W szkło wkomponowany został czytnik linii papilarnych.

Jego sercem jest dobrze znany i chyba już nieco starzejący się układ Snapdragon 778G (6 nm, CPU do 2,4 GHz, GPU Adreno 642L), któremu towarzyszy do 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4x i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2 lub 512 GB UFS 3.1.

Wykorzystany SoC dostarcza standardowy zestaw funkcji komunikacyjnych: Dual SIM 5G SA/NSA, Wi-Fi 5 (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC i USB-C. Głośniki telefonu grają w stereo.

Sekcję foto tworzą tylko dwa aparaty – główny 64 Mpix (f/1,7) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Z przodu zamontowany jest aparat 32 Mpix (f/2,4).

Energię dostarcza akumulator 4500 mAh z ładowaniem 67 W SuperVOOC, a całością dyryguje Android 13 z interfejsem ColorOS 13.

Smartfon dostępny będzie w kolorach: czerwonym, czarnym, złotym i opalizującym różowym. Plusem jest bardzo płaska obudowa o grubości zaledwie 7.2 mm, czyli 5 mm mniej niż miał poprzednik.

Oppo Reno9 Pro

Model Pro ma bardzo podobne parametry i różni się tylko kilkoma punktami specyfikacji. Ma taki sam ekran, różni się za to zastosowanym układem SoC – jest to MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm, CPU do 2,85, GPU Mali-G610 MC6), czyli ta sama jednostka, która już wcześniej trafiła do Reno8 Pro.

Bogatsza jest pamięć – w tym modelu zastosowano aż 16 GB RAM-u w standardzie LPDDR5 oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1.

Różnice obejmują również tylne aparaty. Też są dwa, ale tym razem producent połączył matryce 50 Mpix (f/1,8) oraz 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym (f/2,2, 112 stopni). Pracę aparatów spiera własny procesor Oppo – MariSilicon X NPU. Przypomnijmy, że jako pierwszy tę jednostkę otrzymał flagowy Oppo Find X5 Pro, więc jej debiut w średnikach jest zdecydowanym atutem.

Przedni aparat pozostaje bez zmian – 32 Mpix (f/2,4).

Pozostałe parametry są takie same, telefony mają też identyczne obudowy, różnią się jednak wariantami kolorystycznymi – wersja Pro nie ma wersji czerwonej.

Oppo Reno9 Pro+

Topowy model z plusem również otrzymał ekran OLED 6,7 cala Full HD+ (1080 x 2412) z odświeżaniem 120 Hz, ale dla odmiany ma niższą jasność maksymalną 950 nitów oraz zaokrąglone krawędzie, zachodzące na bok obudowy. Tu również w ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Pod maską znalazł się układ Snapdragon 8+ Gen 1, któremu pomaga 16 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej UFS 3.1. Funkcje komunikacyjne gwarantuje Dual SIM 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 ax (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, nie zabrakło NFC.

Z tyłu obudowy Reno9 Pro+ znalazło się miejsce na trzy aparaty. Główny ma 50 Mpix (Sony IMX890, f/1,8, OIS), pomaga mu szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 120 stopni) z funkcją zdjęć makro (4 cm), a także czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Z przodu umieszczony został aparat 32 Mpix z matrycą w układzie RGBW. Procesor MariSilicon X oczywiście też jest na swoim miejscu.

Akumulator 4700 mAh ładowany jest z mocą 80 W SuperVOOC. Telefon o grubości 8 mm oferowany będzie w kolorach czarnym, złotym i zielonym.

Seria Oppo Reno9 – ceny

Smartfony wkraczają na rynek chiński w grudniu. Podstawowy Oppo Reno9 dostępny będzie w wariantach 8+256 GB, 12+256 GB i 12+512 GB w cenach odpowiednio 2499 juanów (ok. 1576 zł), 2699 juanów, (1702 zł) i 2999 juanów (1891 zł).

Model Oppo Reno9 Pro oferowany jest w wariantach 16+256 GB oraz 16+512 GB dostępnych za 3479 juanów (2194 zł) i 3799 juanów (2396 zł).

Oppo Reno9 Pro+ również dostępny będzie w edycjach 16+256 GB oraz 16+512 GB, w cenach 3999 juanów (2521 zł) i 4399 juanów (2774 zł).

Plany globalnej dystrybucji nie są jednak jeszcze znane.

Zobacz: Vivo X90 Pro+ zadebiutował. To być może najlepszy foto smartfon

Zobacz: Xiaomi 12T Pro w niesamowitej wersji limitowanej. Koniec z nudą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Fone Arena, GSM Arena