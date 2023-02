Samsung Galaxy S23: Marzenie introwertyka. Można pisać zamiast gadać

Pewnie wiesz, że można nauczyć sztuczną inteligencję, by symulowała Twój głos. Po co? Wkładanie ludziom w usta rzeczy, których nie powiedzieli, to tylko jedno z możliwych zastosowań.

Samsung uważa, że sztuczna inteligencja może odbierać za Ciebie telefon i mówić Twoim głosem. To rozwinięcie funkcji Bixby Text Call, wprowadzonej z One UI 5 po koreańsku i 5.1 po angielsku. W sytuacji, gdy nie możesz lub nie chcesz rozmawiać głośno, możesz wpisać odpowiedź tekstową, a syntezator mowy odbierze połączenie i odczyta ten tekst rozmówcy. Oczywiście będzie to działać w dwie strony – SI zamieni na tekst to, co mówi osoba dzwoniąca. Introwertycy na pewno kochają tę funkcję, a będzie jeszcze lepsza.

Kto mówi? Maszyna

Samsung udostępnił dziś możliwość skopiowania własnego głosu dla syntezatora mowy, odbierającego połączenie – Bixby Custom Voice Creator. Użytkownik musi wypowiedzieć kilka zdań, na podstawie których Bixby będzie tworzył nowe wypowiedzi. Na razie można to zrobić tylko w języku koreańskim na smartfonach Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Teoretycznie więc rozmówca może nie zorientować się, że nie rozmawia z osobą, do której dzwoni, ale z programem na jej telefonie. Czyż to nie dziwne?

A gdyby tak podłączyć do tego jeszcze SI generującą odpowiedzi na pytania, choćby ChatGPT? Tylko czekam na zamieszanie, jakie wywoła rozmowa z botem, brzmiącym jak prawdziwa osoba. To prosta droga do tworzenia dramatów międzyludzkich, wyrafinowanych oszustw socjotechnicznych, fałszywych wiadomości i propagandy.

Samsung zapowiada, że ta funkcja będzie dostępna także w innych aplikacjach. Niemniej na razie chodzi tylko o aplikacje producenta smartfonów Galaxy, nie o komunikatory innych producentów. Google również eksperymentuje w tym zakresie. Na razie nie ma żadnych informacji o dostępności tej funkcji w nowych językach. Zresztą, obawiam się, że prędzej Polskie społeczeństwo stanie się dwujęzyczne, niż doczekamy się porządnego asystenta głosowego w naszym języku.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Samsung

Źródło tekstu: Samsung Global