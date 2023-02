Xiaomi stworzyło rewolucyjne okulary. I tak ich nie kupisz

Xiaomi podczas targów MWC 2023 zaprezentowało nowe okulary AR. Niestety ich zakup może się okazać problemem.

Jak co roku targi MWC w Barcelonie przyniosły nam premierę wielu interesujących urządzeń - nie tylko smartfonów. Jednym z takich urządzeń są nowe gogle rozszerzonej rzeczywistości (AR) w formie okularów, które można było zobaczyć na stoisku Xiaomi.

Xiaomi prezentuje okulary rodem z science-fiction

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition (chwytliwa nazwa, prawda?) nie są pierwszymi okularami AR na rynku, ale wyróżniają się kilkoma interesującymi elementami. Ich sercem jest układ Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1, a do swojego działania nie wymagają smartfona ani komputera. Cała komunikacja odbywa się bezprzewodowo za pomocą autorskiego protokołu, gwarantującego niskie opóźnienia na poziomie 50 ms.

Jeszcze bardziej imponujący wydaje się jednak tutejszy wyświetlacz, wykorzystujący dwa panele MicroOLED o maksymalnej jasności 1200 nitów. Rozdzielczość ma wynosić 57 PPD (piksele na stopień krzywizny), co powinno gwarantować wysoką ostrość obrazu.

Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW — Lei Jun (@leijun) February 27, 2023



Z ciekawszych elementów warto wspomnieć o elektrochromatycznych soczewkach. Ułatwią korzystanie z inteligentnych funkcji okularów, bez odcinania nas całkowicie od otoczenia. Obiecująco wygląda także system nawigacji, który ma rozpoznawać ruchy kreślone palcami w powietrzu. Oglądaliście Raport mniejszości? To wiecie, czego się spodziewać.

Całość zamknięto w obudowie ze stopu magnezu i litu, dzięki czemu cała konstrukcja waży jedynie 126 g.

Wszystko to brzmi bardzo obiecująco. Niestety jest jeden problem: nowe gogle Xiaomi nigdy nie trafią do sprzedaży. W każdym razie nie w tej formie. Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition to typowy projekt koncepcyjny, który nigdy nie był projektowany na rynek konsumencki.

Ale to nie oznacza, że gogli w wydaniu Xiaomi nie zobaczymy nigdy. Wręcz przeciwnie - w obliczu rosnącego zainteresowania segmentem rzeczywistości rozszerzonej trudno uwierzyć, żeby w przyszłości tego typu przymiarki nie miały się przełożyć na produkt konsumencki. Pozostaje trzymać kciuki, by był co najmniej równie interesujący, jak zaprezentowany prototyp.

Zobacz: Czy Twój Xiaomi dostanie aktualizację? Znamy rozkład jazdy MIUI 14

Zobacz: Xiaomi ma nowy zegarek i słuchawki. Nie będziesz ich często ładować

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi