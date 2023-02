Xiaomi ma nowy zegarek i słuchawki. Nie będziesz ich często ładować

Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro nie debiutują samotnie. Xiaomi zaprezentowało także nowe sluchawki i zegarek klasy premium.

Xiaomi kompleksowo podchodzi to ataku na segment premium – do wysoko postawionych smartfonów Xiaomi 13 dołączyły słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro i smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro. Ten duet ma zmienić nasze podejście do mobilnej rozrywki.

Xiaomi Buds 4 Pro

Xiaomi Buds 4 Pro to słuchawki TWS z wyższej półki. Obsługują kodek LDAC, opracowany przez Sony, co pozwala im wykorzystać transmisję danych z prędkością do 990 kb/s z głębią do 32 bitów. Słuchawki mają oczywiście certyfikat Hi-Res Audio Wireless i aktywne tłumienie dźwięków z zewnątrz. ANC jest w stanie wyciąć szum do 48 dB. Przy oglądaniu filmów i słuchaniu muzyki z dźwiękiem przestrzennym Xiaomi Buds 4 Pro słuchawki wykrywają ruchy głowy użytkownika i na tej podstawie rozmieszczają dźwięki w „przestrzeni”.

Xiaomi Buds 4 Pro mogą pochwalić się długim czasem pracy bez ładowania – do 9 godzin bez doładowania z etui, a w sumie aż do 38 godzin. Można je ładować kablem i obsługują również ładowanie bezprzewodowe. Można je łączyć z dwoma urządzeniami jednocześnie. Xiaomi chwali się też projektem etui, które pozwala łatwo wyjmować słuchawki jedną ręką. Dopasowanie zapewniają nakładki z tworzywa LSR w trzech rozmiarach. W aplikacji mobilnej do ich obsługi nie zabrakło asystenta dopasowania nakładek.

Xiaomi Watch S1 Pro

Xiaomi Watch S1 Pro łączy klasyczne wzornictwo eleganckiego zegarka z nowoczesnym ekranem i oprogramowaniem. Ekran AMOLED o średnicy 1,47 cala chroni szafirowe szkło, a na boku koperty znajduje się obrotowa koronka. Dostępne będą dwie wersje: stalowa ze skórzanym paskiem i czarna z paskiem polimerowym. Własny styl podkreślisz też jedną z ponad 100 tarczy.

Na tle konkurentów ma go wyróżnić błyskawiczna synchronizacja z telefonem, dzięki której wszystkie powiadomienia dostaniesz na czas. Można też odebrać na nim połączenie telefoniczne – ma głośnik i mikrofon z redukcją szumu, wspomaganą przez sztuczną inteligencję. Xiaomi Watch S1 Pro śledzi w czasie rzeczywistym ponad 100 aktywności sportowych, a dla początkujących biegaczy ma wbudowanych 10 programów treningowych i różnym poziomie intensywności. Oczywiście zegarek może ciągle monitorować stan organizmu osoby noszącej, na czele z natlenieniem krwi (SpO 2 ).

Zegarek ten wytrzyma bez ładowania aż 14 dni. Co więcej, można go szybciutko doładować – 10 minut przy ładowarce to dodatkowe 2 dni pracy. Xiaomi Watch S1 Pro jest dostarczany ze stacją dokującą do ładowania bezprzewodowego, która jest w stanie naładować urządzenie do 100% w 85 minut.

Ceny nowości Xiaomi wyglądają następująco:

Xiaomi Buds 4 Pro – 949 PLN . Od 27 lutego do 7 marca czarna wersja słuchawek będzie dostępna w zestawie z Xiaomi 13, w cenie samego smartfonu. Od 8 marca będą dostępne w regularnej sprzedaży.

. Od 27 lutego do 7 marca czarna wersja słuchawek będzie dostępna w zestawie z Xiaomi 13, w cenie samego smartfonu. Od 8 marca będą dostępne w regularnej sprzedaży. Xiaomi Watch S1 Pro – 1499 PLN. Regularna sprzedaż rusza już 27 lutego.

Zobacz: Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro. Jest drogo i wieje artyzmem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi