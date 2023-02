Znamy ceny Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro. Jest drogo, ale czuć artyzm

Xiaomi zaprezentowało właśnie wyczekiwane modele Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Ultra. Znamy już polskie ceny. Może nie będzie najtaniej, ale aparat stworzony przy współpracy z firmą Leica osłodzi ból zakupu.

Xiaomi i Leica po raz pierwszy wspólnie opracowali aparat fotograficzny dla smartfonów. Dzięki temu Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro zyskały możliwości fotograficzne na wysokim poziomie. Leica opracowała obiektywy, które zapewnią profesjonalne efekty, a także kreatywne filtry i różne detale interfejsu aplikacji do robienia zdjęć.

Imponująco zapowiada się system aparatów w Xiaomi 13 Pro. Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH obejmuje zakres ogniskowych odpowiadających od 14 mm do 75 mm. Jest tu 23-milimetrowy szerokokątny obiektyw, za którym znajduje się calowa matryca Sony IMX989 50 MPix, 14-milimetrowy obiektyw ultraszerokokątny oraz ruchomy teleobiektyw. Nowe „szkło” 75 mm pracuje z matrycą 50 MPix. Dzięki ruchomej soczewce sprawdzi się zarówno przy fotografowaniu obiektów odległych, jak i bardzo bliskich. Może ustawić ostrość już na obiekcie znajdującym się 10 cm od aparatu.

Xiaomi 13 Pro nieźle leży w dłoni, choć lekki nie jest

Xiaomi 13 ma nieco prostszy system fotograficzny i nie ma niestety calowej matrycy – za obiektywem 23 mm pracuje matryca Sony IMX800 50 MPix. Obok znajduje się aparat szerokokątny 12 MPix z obiektywem 15 mm oraz teleobiektyw 75 mm, a za nim matryca 10 MPix. Xiaomi 13 ma zakres zoomu optycznego od 0,6x do 3,2x.

Oprogramowanie, które będzie ten sprzęt kontrolować, ma zapewnić wyraziste kontury i głębię ostrości, idealną do portretów. Jeśli celem są naturalne kolory, warto skorzystać z trybu Leica Authentic Look. Nieco więcej ze sceny wyciągnie zaś Leica Vibrant Look. System Master-lens zaś pozwala symulować czarno-białe zdjęcia robione obiektywem 35 mm, 50 mm z wirowym efektem Bokeh oraz „miękki” obiektyw 90 mm i 75 mm portretowy. Nawet dźwięk robienia zdjęcia wzorowany jest na migawce aparatu Leica.

Nie zabrakło też rozwiązań Xiaomi, a więc Xiaomi Imaging Engine, zapewniającego szerokie możliwości edycji obrazu, a Xiaomi ProFocus pozwala ustawić ostrość na obiekcie, który się porusza. Oba smartfony pozwalają na ręczne dostosowanie parametrów fotografowania w trybie profesjonalnym. Ponadto Xiaomi 13 Pro obsługuje format 10-Bit RAW DNG Camera i profile kolorów stworzone przez Adobe, zdjęcia nadają się więc do edycji w Photoshopie i Lightroomie.

Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro umożliwiają nagrywanie filmów zgodnych ze standardem Dolby Vision w rozdzielczości 4K i 60 kl./s. Oba nagrywają filmy w rozdzielczości do 8K. Przy niewielkiej ilości światła przechodzą do trybu Ultra Night i włączają stabilizację wideo HyperOIS.

Xiaomi 13 w wersji czarnej

Specyfikacja Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro

Oba nowe Xiaomi 13 zostały wyposażone w nowiutki SoC Snapdragon 8 Gen 2. Kluczowe jest tu zwiększenie wydajności energetycznej układu w porównaniu do poprzednika. Mamy więc do dyspozycji dużo mocy, przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym i renderowanie gier przy zachowaniu rozsądnej konsumpcji energii.

O akumulator zadbać ma system Xiaomi Surge. Xiaomi 13 dostał akumulator o pojemności 4500 mAh i ładowarkę 67 W, Xiaomi 13 Pro zaś ma akumulator 4820 mAh z ładowaniem 120 W HyperCharge.

Gdy w sklepach pojawią się routery z Wi-Fi 7, Xiaomi 13 będą na nie gotowe. Oba topowe modele mają modemy Qualcomm FastConnect 7800. Dodatkowo w Xiaomi 13 Pro zastosowano technologię High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, która umożliwia jednoczesne korzystanie z wielu połączeń w pasmach 5 GHz i 6 GHz. Pozwala to na uzyskanie bardzo dużej przepustowości transmisji, nawet do 5,8 Gb/s, przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień. Z kolei Xiaomi 13 wyposażono w Dual Band Simultaneous (DBS) Multi-Link, dzięki której możliwe jest uzyskanie prędkości transmisji danych do 3,6 Gb/s przy pracy z odpowiednim punktem dostępowym Wi-Fi.

Xiaomi 13 dostał płaski, 6,36-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED z częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Szczytowa jasność może dojść do 190 nitów. Jego ramka została wykonana z aluminium, a gładkie „plecki” ze szkła. Xiaomi 13 Pro z tyłu jest pokryty ceramiczną powłoką. Front zaś zajmuje 6,73-calowy ekran AMOLED 120 Hz WQHD+, lekko zagięty na bokach. Tu również na całej powierzchni ekranu można uzyskać jasność 1200 nitów, a szczytową 1900 nitów. Na obu obejrymy materiały HDR10, HDR 10+, HLG i Dolby Vision w pełnej krasie.

Oba urządzenia są odporne na pył i wodę, spełniają warunki normy IP68.

Xiaomi 13 Pro

Ile kosztuje Xiaomi 13?

Ceny w Polsce wyglądają następująco:

Xiaomi 13 (8/256) – 4799 PLN. Do wyboru dwa kolory: czarny i jasnozielony (Floral Green).

Do wyboru dwa kolory: czarny i jasnozielony (Floral Green). Xiaomi 13 Pro (12/256) – 6299 PLN. Do wyboru są wszystkie kolory, o ile to czarny (Ceramic Black)

27 lutego 2023 r. rusza przedsprzedaż modelu Xiaomi 13, która potrwa do 7 marca włącznie. W tym czasie Xiaomi 13 będzie dostępny w zestawie ze słuchawkami Xiaomi Buds 4 Pro w kolorze czarnym. Oba modele Xiaomi 13 będą dostępne w otwartej sprzedaży od 8 marca. Ceny i dostępności Xiaomi 13 Lite w Polsce jeszcze nie znamy.

Xiaomi 13 Pro i Xiaomi 13 otrzymają trzy „duże” aktualizacji systemu Android i przez 5 lat będą dostawać poprawki bezpieczeństwa. Użytkownicy obu smartfonów mogą również skorzystać z 6-miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego na przechowywanie danych w chmurze Google One o pojemności do 2 TB oraz do 6 miesięcy YouTube Premium z wolnym od reklam dostępem do aplikacji YouTube i YouTube Music. W czasie roku od kupienia Xiaomi 13 właściciele mogą liczyć na jedną naprawę pozagwarancyjną bez kosztów robocizny. Xiaomi oferuje teraz międzynarodowy serwis gwarancyjny smartfonów na ponad 40 rynkach.

Na koniec ciekawostka. Oba nowe Xiaomi 13 pozwolą użytkownikom zapisać i udostępnić cyfrowe kluczyki do auta. Podczas premiery zaprezentowany został również model Xiaomi 13 Lite, który ma przyciągnąć młodych użytkowników doskonałymi portretami.

Na koniec specyfikacja nowych modeli Xiaomi 13 z naszego katalogu:

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi, własne