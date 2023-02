Czy Twój Xiaomi dostanie aktualizację? Znamy rozkład jazdy MIUI 14

Xiaomi ma już plan aktualizacji swoich smartfonów do nowej wersji MIUI. Sprawdź, czy Twój Xiaomi jest na liście.

XIaomi zapowiada, że dystrybucja MIUI 14 Global ruszy w pierwszym kwartale 2023 roku. Na liście smartfonów, które na pewno dostaną nowy system, są oczywiście modele z najwyższej półki, a także kilka mocniejszych modeli spod szyldu Redmi. Pełna lista wygląda następująco:

Xiaomi 12T Pro,

Xiaomi 12T,

Xiaomi 12 Pro,

Xiaomi 12,

Xiaomi 12X,

Xiaomi 12 Lite,

Xiaomi 11T Pro,

Xiaomi 11T,

Mi 11 Ultra,

Mi 11i,

Mi 11,

Mi 11 Lite 5G NE,

Mi 11 Lite 5G,

Mi 11 Lite,

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G,

Xiaomi Redmi Note 10 Pro,

Xiaomi Redmi Note 10,

Xiaomi Redmi 10 5G.

Promyk nadziei daje pozycja „And more to come!” na powyższym saldzie. To zapowiedź, że Xiaomi zamierza udostępnić aktualizację na więcej modeli.

Co nowego przyniesie MIUI 14? Dostaniemy nowy ekran główny, przypominający bardziej kolekcję widżetów niż listę aplikacji. To możliwe dzięki „kartom”, czyli elementom interfejsu, pozwalającym wykonać proste czynności i podającym więcej informacji, niż sama ikona aplikacji. Xiaomi chwali się też optymalizacją systemu, który ma zająć mniej miejsca i zużywać mniej pamięci operacyjnej niż MIUI 13. Rzadko używane aplikacje będą kompresowane w tym samym celu. Ponadto MIUI 14 ułatwi zarządzanie ekosystemem urządzeń połączonych ze smartfonem.

Ponadto Xiaomi daje możliwość zatrzymania danych na telefonie w celu ochrony prywatności. Oznacza to, że informacje nie zostaną wysłane do chmury, a przetwarzanie ich będzie się odbywać lokalnie. Dotyczy to na przykład rozpoznawania tekstu na zdjęciach dokumentów i danych sportowych. W sumie ochrona obejmie kilkanaście aplikacji systemowych.

