Google szykuje rewolucję. Nowa funkcja nauczy języków jak Duolingo
Google pracuje nad nową funkcją w usłudze i aplikacji Tłumacz Google. Nowością ma być zaawansowane narzędzie do nauki języków, wykorzystujące AI.
Rynek aplikacji do nauki języków, takich jak najbardziej popularne Duolingo, ma się wyjątkowo dobrze, a ostatnio coraz bardziej rozkwita dzięki wykorzystaniu AI. Google również chce wykroić kawałek z tego tortu i rozbudowuje poczciwego Tłumacza we wszechstronne narzędzie edukacji językowej.
Plany Google zdradzają zrzuty ekranu opublikowane na Telegramie oraz analiza pliku APK aktualnej wersji aplikacji, dokonana przez Android Authority. Wynika z tego, że Google kończy prace nad nową, ukrytą funkcją Ćwiczenia (Practice), która wykorzystuje językowe gry i zadania oparte na sztucznej inteligencji, by pomóc użytkownikom w praktycznej nauce wybranego języka.
Jak ma to działać? Po uruchomieniu nowej funkcji użytkownik wybiera język, którego chce się uczyć. Na początek dostępne są hiszpański i francuski, ale lista ma się rozszerzać. Następnie określa poziom zaawansowania (początkujący, podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany), a aplikacja proponuje gotowe scenariusze do ćwiczeń mówienia i słuchania – np. zamawianie jedzenia, pytanie o drogę czy przedstawianie się w pracy. Ciekawą opcją jest możliwość tworzenia własnych scenariuszy, wtedy aplikacja przygotuje zadania, dopasowane do wybranej sytuacji i poziomu zaawansowania użytkownika.
Ćwiczenia odbywają się w formie quizów podzielonych na rundy. Po każdej rundzie można zmienić poziom trudności. Aplikacja śledzi wyznaczone cele językowe, zapamiętuje opanowane słówka i motywuje do codziennych aktywności – zupełnie jak w Duolingo.
Funkcja nauki języka w Tłumaczu Google jest obecnie dostępna w wersji beta. Google testuje ją na wybranych użytkownikach, a jej premiera dla wszystkich użytkowników jest dopiero przed nami. Ekran startowy informuje, że to wczesny, nieograniczony dostęp w ramach okresu próbnego, co może sugerować, że w przyszłości funkcja będzie płatna. Nie wiadomo jeszcze, czy jako osobna opcja, czy w pakiecie subskrypcji Google AI.