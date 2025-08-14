Gadu-Gadu ma 25 lat! Kultowy polski komunikator świętuje i szykuje ekspansję

GG – od nostalgii do superaplikacji

15 sierpnia 2025 roku GG, dawniej znane jako Gadu-Gadu, świętuje 25-lecie. Startując w 2000 roku, szybko stało się ikoną polskiego Internetu – z charakterystycznym żółtym słoneczkiem w logo, kultowymi emotkami, statusami "zaraz wracam" czy "niewidoczny" i niepowtarzalnym dźwiękiem powiadomienia. Przez lata komunikator połączył setki tysięcy osób, a wiele znajomości przerodziło się w trwałe relacje.

Dziś GG nadal jest rozpoznawalne przez 91% Polaków, a miesięcznie loguje się do niego milion osób, z czego 400 tys. korzysta aktywnie. Co ciekawe, aż 61,3% użytkowników to osoby poniżej 35 lat, a 37% to młodzi w wieku 16–25 lat. Średnio co miesiąc wysyłanych jest ponad 150 mln wiadomości, z czego większość z urządzeń mobilnych.

Nowe usługi i plany ekspansji

Od 2018 roku GG należy do polskiej spółki Fintecom S.A., która sukcesywnie rozwija komunikator. W ofercie znalazły się między innymi płatności mobilne GGwallet, firmowy komunikator GGapp z rozmowami audio-wideo czy GGchat z Asystentem AI dla stron WWW.

Fintecom chce pójść krok dalej. Firma planuje wejście na rynki zagraniczne, oferując GGapp jako superaplikację łączącą komunikację, płatności i rozrywkę. W tym celu spółka szuka finansowania, a chętni mogą zapisać się na akcje firmy na platformie Emiteo.pl.

Urodzinowe nowości i promocje

Z okazji jubileuszu, GG przygotowało specjalny pakiet nowości:

nowe wersje aplikacji na iOS i Androida,

odświeżony generator GGchata z Asystentem AI,

rabat 25% na GG Premium i zakup niskich numerów (15–17 sierpnia, hasło: 25LATGG),

kolekcję koszulek Urbancity.pl & GG z kultowymi emotkami.