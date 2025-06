Gadu-Gadu powróci. Tym razem jako globalna superaplikacja

Komunikator Gadu-Gadu powstał w 2000 r., więc w tym roku będzie o bchodził swoje 25-lecie , choć już pod inną nazwą. Przez lata aplikacja była podstawowym wyborem Polaków , a liczba użytkowników szkła w miliony. Charakterystyczny dźwięk powiadamiający o nowej wiadomości przez lata rozlegał się na komputerach wielu polskich użytkowników, a emotikony Gadu-Gadu zyskały status kultowych. Wszystko się skończyło, gdy do gry weszły amerykańskie big-techy, a Polacy przesiedli się na Messengera czy WhatsApp.

Od 2021 roku właścicielem komunikatora, przekształconego w GG, jest koszalińska spółka Fintecom. Już dwa lata temu próbowała przywrócić aplikacji dawną popularność i zapowiadała przekształcenie komunikatora w rozbudowaną aplikację społecznościową z nowymi funkcjami. Chyba nie do końca to wyszło, więc właściciel GG podjął próbę ucieczki do przodu – chce wejść na rynki międzynarodowe, teraz już pod nazwą GGapp.