Debiutuje Honor Magic V2. Konkurencja może mu pozazdrościć smukłości

Honor zaprezentował trzecią generację swojego składanego smartfonu. Urządzenie po złożeniu ma zaledwie 10 mm grubości, a po otwarciu tylko 4,8 mm. Konkurencja może mu pozazdrościć smukłości.

Honor Magic V2 to najnowszy składany smartfon tej chińskiej marki, która jakiś czas temu odłączyła się od firmy Huawei. Urządzenie waży 237 g i ma wymiary 156,7 x 145,4 x 4,8 mm (rozłożony) lub 156,7 x 74,0 x 10,1 mm (złożony). Duży, zginany wyświetlacz LTPO OLED ma przekątną 7,92 cala i rozdzielczość 2156 x 2344 piksele. Panel potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz, a jego szczytowa jasność to aż 1600 nitów.

Jeszcze jaśniejszy jest ekran okładki, który może się pochwalić w szczycie wartością 2500 nitów. Zastosowano tu panel LTPO OLED o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości 1060 x 2376 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. W górnej części wyświetlacza wycięto otwór na obiektyw aparatu do selfie o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.2). Tylny zestaw aparatów skłąda się z trzech jednostek: głównej o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.9, PDAF, Laser AF, OIS), ultraszerokokątnej o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0, AF) oraz teleobiektywu o rozdzielczości 20 Mpix (f/2.4, PDAF, OIS, zoom optyczny 2,5X).

Najnowszy "składak" marki Honor jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który współpracuje z 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej. Honor Magic V2 pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, głośniki stereo, boczny czytnik linii papilarnych oraz port USB-C 3.1 Gen 1.

Urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 66 W. Nad całością czuwa oprogramowanie MagicOS 7.2, bazujące na systemie Android 13.

Dostępność i cena

Honor Magic V2 będzie dostępny w czterech kolorach: aksamitnej czerni, złotym, czarnym i aksamitnym fiolecie. Przedsprzedaż w Chionach już ruszyła, a regularna sprzedaż wystartuje 20 lipca 2023 roku. Ceny wyglądają tak:

8999 juanów (5007 zł) za wariant 256 GB,

(5007 zł) za wariant 256 GB, 9999 juanów (5563 zł) za wariant 512 GB,

(5563 zł) za wariant 512 GB, 11999 juanów (6676 zł) za wariant 1 TB.

