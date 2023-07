HONOR 90 w Europie. Znamy ceny, będzie ciekawie

Marka HONOR wraca do gry na średniej półce. Do Europy wkroczyła seria HONOR 90, a więc modele HONOR 90 i HONOR 90 Lite.

Jeśli jesteś jedną z osób, które ciepło wspominają markę HONOR, mam dobrą wiadomość. Do luksusowego smartfonu Magic5 Pro, składanego Magic5 Vs i znacznie tańszego Magic5 Lite dołączą jeszcze dwa modele. Seria HONOR 90 obiecuje nam świetne zdjęcia i możliwość dzielenia się dobrą energią, której tak bardzo potrzebujemy.

HONOR 90 dla mistrzów TikToka

Sztandarową cechą smartfonów HONOR 90 ma być doskonały aparat z matrycą 200 MPix oraz wysokiej jakości ekran, osłonięty gładko zaokrąglonym szkłem, wyposażonym w najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony wzroku. To smartfon stworzony dla młodego pokolenia, ale oczywiście przy zakupie nikt nie będzie pytał o PESEL.

Aparat smartfonów HONOR 90 został przygotowany z myślą o wszechstronności. Główny moduł ma matrycę 200 MPix o przekątnej 1/1,4 cala, szerokokątny (112°) dostał matrycę 12 MPix i możliwość robienia zdjęć makro, a ich pracę wspiera aparat 2 MPix z pomiarem głębi sceny. Dodatkowe dane z niego pomogą aplikacji wyciągnąć jak najwięcej ze zdjęć.

W większości sytuacji matryca aparatu głównego będzie pracować w trybie łączenia 16 pikseli w jeden superpiksel o rozmiarze 2,24 µm. Aplikacja do robienia zdjęć została wyposażona w możliwość łączenia klatek, by wyciągnąć ciemne obiekty z cienia i jednocześnie nie zamienić jasnych fragmentów kadru w białe prześcieradło. Nie zabrakło oczywiście zaawansowanej redukcji szumów, trybu HDR i trybu nocnego. Tu zapewne gra mój sentyment, bo to właśnie smartfon HONOR kilka lat temu zachwycił mnie doskonałymi zdjęciami nocnymi (mimo skromnej ceny smartfonu), ale spodziewam się podobnego „efektu WOW”.

HONOR 90 wprowadza również nowy tryb portretowy. System aparatów ma tu zapewnić gustownie podkreślone rysy twarzy, naturalny odcień skóry oraz autentycznie wyglądający efekt bokeh. Zapewne tu najlepiej będzie widać pomoc matrycy rejestrującej głębię sceny. Portrety można robić również z dwukrotnym zoomem, co pozwala umieścić twarz w kadrze bez – oględnie mówiąc – pakowania się komuś z telefonem tuż przed nos. Węższe pole widzenia to także bardziej naturalna geometria twarzy.

Selfie to kolejny obszar, na którym skupia się seria HONOR 90. Frontowy aparat ma matrycę 50 MPix i tu również dostępny jest dwukrotny zoom. Możesz więc postawić aparat na statywie i zrobić sobie świetny portret samodzielnie.

A skoro już o tym mowa, nie sposób nie wspomnieć o funkcjach dla vlogerów. HONOR zadbał o SI usuwającą dźwięki tła z nagrań oraz podpowiadającą, w jakim trybie warto nagrywać w danych warunkach. Producent zapewnia, że smartfon ten ma doskonały stosunek sygnału do szumu – 20 dB – i nagrywanie nim głosu da podobne efektu do mikrofonów profesjonalnych. Wisienką na torcie jest AI Vlog Assistant – SI pomagająca „skleić” 15-sekundowe filmy, gotowe do publikacji w mediach społecznościowych. Wystarczy kilka dotknięć ekranu i już można zbierać pochwały od komentujących.

To na ekran patrzymy najdłużej, a tu trudno będzie znaleźć jakiś kompromis. HONOR 90 otrzymał ekran 6,7 cala, nazwany Quad-Curved Floating Display. Jego rozdzielczość to 2664 × 1200 pikseli, ale ważniejsza jest tu paleta barw. Możemy liczyć na wyświetlenie nawet 1,07 miliarda kolorów i pokrycie całej palety DCI-P3. Szczytowa jasność ekranu w trybie HDR sięgnie 1600 nitów i jest tu oczywiście obsługa HDR10+ i certyfikat HDR Netflixa. Częstotliwość odświeżania obrazu jest dynamicznie dopasowywana do tego, co aktualnie wyświetla.

Podobnie jak smartfony z serii Magic5, HONOR 90 również został wyposażony w rozwiązania redukujące wysiłek, jaki musimy włożyć w patrzenie na ekran. Certyfikat TÜV Rheinland Flicker Free potwierdza, że ekran wydaje się niemal stałym obrazem. Wyświetlacz ten jest zdolny do modulacji PWM o częstotliwości 3840 Hz. Ponadto oprogramowanie symuluje naturalne oświetlenie za pomocą zmiany jasności i barwy ekranu. W skrócie – by lepiej się spało po długiej sesji przeglądania mediów, wieczorem obraz robi się cieplejszy, redukuje emisję niebieskiego światła i jest ciemniejszy.

Nie bez powodu europejska premiera smartfonów HONOR 90 odbyła się w Paryżu. Wyższy model inspirowany jest stylem haute couture oraz luksusową biżuterią. Obudowa ma tylko 7,8 mm grubości, całość waży tylko 183 gramy. Dzięki zaokrąglonym krawędziom smartfon świetnie się trzyma. Przy tym ma być trwały dzięki utwardzeniu szkła, ale o tym przekonamy się w praktyce.

Specyfikacja wymienia akumulator 5000 mAh, a w pudełku znajduje się 66-watowa ładowarka SuperCharge. Sercem smartfonu jest Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Całość działa pod kontrolą HONOR MagicOS 7.1 na bazie Androida 13. Warto tu zwrócić uwagę na obecne w całym systemie rozpoznawanie tekstu na grafikach. Można na przykład zrobić zdjęcie wizytówki i od razu skopiować informacje z niej do książki adresowej.

183 g, 7.8 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 512 GB) 50 Mpix 6.7" - AMOLED (1200 x 2664 px, 436 ppi) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, 2,50 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Wszechstronny HONOR 90 Lite dla miłośników makro

HONOR 90 Lite będzie bardziej przystępny cenowo, ale został utrzymany w tym samym tonie, co mocniejszy brat – to wciąż stylowy smartfon, zdolny zaskoczyć możliwościami aparatu.

Główny moduł modelu HONOR 90 Lite został wyposażony w matrycę 100 MPix oraz obiektyw z przysłoną f/1,9. Towarzyszy mu aparat szerokokątny 5 MPix oraz aparat makro 2 MPix. Frontowy aparat otrzymał matrycę 16 MPix.

Ekran smartfonu HONOR 90 Lite ma przekątną 6,7 cala i również ma możliwość zmiany częstotliwości odświeżania w zakresie do 90 Hz. On również dostał systemy dbające o komfort oczu i dobry sen.

Wewnątrz znajduje się procesor MediaTek Dimensity 6020 5G, 8 GB RAM-u i 256 GB na dane. Pamięć operacyjną można powiększyć programowo o dodatkowe 5 GB. Całość zasila akumulator 4500 mAh.

