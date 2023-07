Honor Magic5 Pro. To może być smartfon roku (test)

Honor Magic5 Pro wchodzi do Polski, energicznie rozpychając się na boki – ma piękny ekran, dużo mocy i pamięci, świetny zestaw aparatów, masę dodatkowych funkcji, a do tego oferowany jest w relatywnie dobrej cenie. To połączenie sprawia, że konkurencja ma się czego obawiać, a wymagający użytkownicy na pewno z zaciekawieniem spojrzą na nowego gracza.

Honor Magic5 Pro został w Polsce wyceniony na kwotę 5499 zł, choć na początek urządzenie debiutuje w Orange w specjalnym zestawie ze słuchawkami i tabletem – za 5999 zł. Telefon powinien jednak wkrótce być też dostępny za wyjściową kwotę.

Pięć i pół tysiąca złotych nie jest oczywiście niską ceną, ale gdy spojrzymy na kwoty, jakie trzeba wydać na bezpośrednich konkurentów, jak Samsung Galaxy S23 Ultra czy Xiaomi 13 Pro (w obydwu przypadkach ponad 6 tys. zł), to sprawa zaczyna wyglądać inaczej. W podobnym segmencie cenowym jest Huawei P60 Pro, ale okrojony z 5G i usług Google nie stanowi rzeczywistej konkurencji.

Z Honorem Magic5 Pro spędziłem trochę czasu i po fali pierwszego entuzjazmu, czemu dałem wyraz w „pierwszych wrażeniach”, wciąż uważam, że to świetny smartfon nawet mimo tego, że w testowym egzemplarzu odkryłem kilka niedoróbek programowych, które nie doczekały się poprawek wraz z aktualizacją – bo jej nie było. Skądinąd wiem, że smartfon na innych rynkach otrzymał aktualizacje systemowe, więc również w Polsce powinien mieć już w pełni dopracowane oprogramowanie.

Co w zestawie?

Czarne pudełko z Honorem Magic5 Pro zawiera niemal standardowy zestaw: poza smartfonem jest to ładowarka 66 W, przewód USB, szpilka do karty SIM, instrukcja, a także przezroczyste, silikonowe etui.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl