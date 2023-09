Honor wierzy w składaki. Za 4 lata będą standardem

Jak wygląda przyszłość marki Honor oraz rynku smartfonów? Podczas targów IFA spytaliśmy o to Zacharego Jianga, wiceprezydenta firmy Honor na Europę.

Podczas targów IFA 2023 firma Honor pokazała, że poważnie wiąże swoją przyszłość ze składanymi smartfonami. Podczas wydarzenia zaprezentowano nie flagowy model Honor Magic V2, ale także koncepcyjny Honor Magic V Purse. Ale czy takie urządzenia mają szanse zawojować rynek? Na ten i na inne tematy mieliśmy okazję porozmawiać z Zacharym Jiangiem, wiceprezydentem firmy Honor na Europę.

Jak wyobrażacie sobie rolę składanych smartfonów na rynku?

Zachary Jiang: Przez ostatnich kilka lat rynek urządzeń mobilnych był w stagnacji. Nie działo się nic nowego, panowała nuda. Jako firma Honor postanowiliśmy ten trend przełamać; przynieść zmiany, pokazać coś nowego. Wierzymy, że taką zmianą mogą być składane smartfony, a ciepłe przyjęcie modelu Honor Magic V2 utwierdza nas w przekonaniu, że właśnie tego oczekują klienci.

Jeśli chodzi o liczbę sprzedanych urządzeń, na razie składane smartfony nie mają zbyt dużego udziału w rynku. Bazując jednak na naszych danych wierzymy, że już za 2-3 lata tego typu urządzenia staną się jednym z kluczowych segmentów.

Czy jest w takim razie szansa, że składane smartfony trafią także do niższych segmentów?

Zachary Jiang: Tak, na pewno. Aktualnie składane smartfony zarezerwowane są wyłącznie dla segmentu premium, ale to się zmieni. Wystarczy sobie wyobrazić, jak sto lat temu samochody były czymś luksusowym, dostępnym dla nielicznych. Dziś ma je każdy. Tak samo będzie tutaj - po prostu technologia potrzebuje trochę czasu, by trafić w ręce wszystkich użytkowników.

Wielu użytkowników nadal ma obawy o niezawodność składanych smartfonów. W jaki sposób Honor zamierza ten problem zaadresować?

Zachary Jiang: Tak, ta kwestia jest dla nas bardzo ważna. Projektując nowe urządzenia myślimy o użytkownikach, którzy nam zaufali i kupili nasze produkty. Chcemy im dostarczyć rozwiązania jak najbardziej niezawodne. W związku z tym staramy się m.in. oferować wysokiej jakości usługi serwisowe na rynkach, na których jesteśmy obecni - także w Polsce.

Co do wytrzymałości składanych smartfonów, zdajemy sobie sprawę, że klienci mają w związku z nimi liczne obawy. Nie ma co się oszukiwać - takie urządzenia pewnie nigdy nie będą równie wytrzymałe, co tradycyjne telefony, ale to nie oznacza, że trzeba się ich bać. Użytkownicy potrzebują po prostu trochę czasu, by przekonać się do nowej technologii i zobaczyć, że zdaje ona egzamin.

W końcu z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia, kiedy na rynku pojawiły się pierwsze telefony z dotykowymi wyświetlaczami. Wtedy użytkownicy również strasznie obawiali się o ich wytrzymałość w porównaniu z klasycznymi komórkami oraz o to, jak łatwo je uszkodzić. Ale czy dzisiaj ktokolwiek nadal myśli w ten sposób? Myślę, że ze składanymi smartfonami będzie podobnie.

Kiedy możemy spodziewać się lepszej dostępności smartfonów Honor w Polsce?

Zachary Jiang: Wracając na polski rynek nie spodziewaliśmy się tak ciepłego przyjęcia ze strony klientów. Zdajemy sobie sprawę, że nasze smartfony wyprzedają się błyskawicznie i - zupełnie szczerze - z naszej perspektywy to akurat całkiem "przyjemny" problem. Rozumiemy natomiast, że dla klientów taka sytuacja jest znacznie mniej komfortowa i robimy wszystko, żeby ją poprawić. Mam nadzieję, że w IV kwartale uda nam się uruchomić dodatkowe kanały sprzedaży, dzięki czemu dostępność urządzeń mocno się poprawi.

