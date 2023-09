Honor Magic V2 wejdzie do Europy w 2024. Oto możliwa cena

Na targach IFA Honor pokazał po raz pierwszy w Europie swój najnowszy rozkładany smartfon Honor Magic V2, który wyróżnia się szczególnie płaską obudową. Wiadomo, że telefon wejdzie do sprzedaży na naszym kontynencie, ale ile będzie kosztował?

Honor Magic V2 po złożeniu ma zaledwie 9,9 mm, jest więc płaski prawie jak zwykły smartfon, co dla wielu potencjalnych nabywców może stanowić dodatkowy powód do zakupu. W Chinach Honor Magic V2 zadebiutował w lipcu, a prezentacja na targach IFA była zapowiedzią globalnej premiery.

Pozostały jednak trzy kwestie – gdzie, kiedy i za ile dostępny będzie Honor Magic V2? Przedstawiciele firmy nie ujawnili tego oficjalnie wprost, ale podsunęli pewne sugestie.

Jeżeli chodzi o dostępność, to na Honora Magic V2 trzeba będzie trochę poczekać — smartfon ma wejść do globalne rynki w tym do Europy dopiero w 2024 r. To nie dziwi, biorąc pod uwagę, że niedawno, także w Polsce, do sprzedaży na świecie wszedł poprzedni model Magic Vs.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że telefon będzie sprzedawany w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, a także na wybranych rynkach Ameryki Łacińskiej. A co z Polską? Nie została wymieniona na liście możliwych rynków, co oczywiście o niczym nie przesądza.

Pozostaje jeszcze kwestia ceny – CEO Honora, George Zhao, zapowiedział, że Honor Magic V2 będzie podobnie wyceniony, jak Honor Magic Vs. Ten model kosztuje w Europie 1599 euro (ok. 7150 zł), natomiast u nas, na wyłączność w Orange Polska, kosztuje 7499 zł.

Gdyby Honor Magic V2 wszedł do Polski w tej cenie, mógłby przekonać do siebie użytkowników, którzy chcieliby kupić rozkładany smartfon, ale zniechęcały ich grubość, małe akumulatory i ograniczone możliwości fotograficzne dostępnych modeli.

Honor Magic V2 mimo swojej płaskiej obudowy – czyli 9,9 mm po złożeniu i 4,8 mm po rozłożeniu przy masie 237 g – kusi bardzo dobrą specyfikacją. Po złożeniu użytkownik może korzystać z ekranu LTPO OLED o przekątnej 6,43 cala, po otwarciu otrzymuje do dyspozycji wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 7,92 cala i rozdzielczość 2156 x 2344.

Moc do pracy dostarcza Snapdragon 8 Gen 2 wspierany przez 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i nawet 1 TB pamięci wewnętrznej.

Sekcja foto nie różni się prawie od możliwości tradycyjnych smartfonów wyższej klasy. Główny aparat ma 50 Mpix (f/1,9, PDAF, Laser AF, OIS), towarzyszy mu aparat szerokokątny 50 Mpix (f/2,0, AF) i aparat 20 Mpix z teleobiektywem (f/2,4, PDAF, OIS, zoom optyczny 2,5x). Do zdjęć selfie wykorzystamy dwa aparaty 16 Mpix (f/2.2).

Pod obudową znalazło się też miejsce na akumulator 5000 mAh z ładowaniem 66 W, więc czas pracy również powinien być przyzwoity.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł