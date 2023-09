Infinix ZERO 30 5G zmierza do Polski. Ma co najmniej jeden duży atut

Infinix zaprezentował dziś nowy smartfon Infinix ZERO 30 5G, wyposażony w przedni aparat z możliwością nagrywania filmów Ultra HD. Urządzenie wejdzie wkrótce na polski rynek.

Przedni aparat w modelu Infinix ZERO 30 5G to cecha najmocniej podkreślana przez producenta. Matryca 50 Mpix umożliwia nagrywanie wideo Ultra HD (rozdzielczość 3840 x 2160) przy płynności 60 klatek na sekundę. Urządzenie zwraca też uwagę podwójną, przednią lampą błyskową. Aparat dysponuje PDAF oraz funkcją Engage Movie Filter, która ma umożliwiać nagrywanie w kinowych proporcjach 2,35:1 oraz innych filmowych formatach. Jest też tryb Dual View pozwalający rejestrować obraz jednocześnie z przedniego i tylnego obiektywu. Całość może szczególnie zainteresować vlogerów.

Oprócz tego Infinix ZERO 30 5G został wyposażony w główny aparat 108 Mpix (matryca 1/1,67, stabilizacja OIS oraz EIS) ze szklanym obiektywem, który ma przechwytywać 10 proc. więcej światła niż standardowe obiektywy. Aparat oferuje także bezstratny zoom 2x. Uzupełnieniem głównej jednostki jest aparat szerokokątny 13 Mpix (120°) oraz aparat 2 Mpix.

Smartfon został wyposażony w zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jego jasność sięga 950 nitów, ma też tryb ochrony oczu z certyfikatem TÜV Rheinland. W ekran wbudowany jest czytnik linii papilarnych, a dodatkową wytrzymałość zapewnia szkło Gorilla Glass 5.

Urządzenie wyposażono w dwugłośnikowy system audio z obsługą dźwięku DTS. Sercem modelu Infinix ZERO 30 5G jest układ Dimensity 8020, wspierany przez 12 GB pamięci RAM z wirtualnym rozszerzeniem do 21 GB. Na aplikacje i pliki użytkownik ma 256 GB pamięci wewnętrznej.

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W. Baterię można naładować od 1% do 80% w zaledwie 30 minut. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu XOS 13 na bazie Androida 13 i obsługuje płatności NFC.

Infinix ZERO 30 5G dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Golden Hour, Rome Green, Fantasy Purple. O dacie polskiej premiery oraz cenie producent poinformuje wkrótce. Będzie to drugi smartfon Infinix z rodziny Zero na polskim rynku. Obecnie dostępny jest model ZERO Ultra z ładowaniem 180 W.

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Infinix