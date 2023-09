Xiaomi wprowadza niedrogi, 11-calowy tablet Redmi Pad SE

Firma Xiaomi zaprezentowała nowy tablet Redmi Pad SE, który już jest dostępny w Polsce. Model z 11-calowym ekranem kusi przystępną ceną i całkiem atrakcyjną specyfikacją. Jest promocja na start.

Nowy tablet Redmi Pad SE wyposażony jest w 11-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ (1920 x 1200, 207 ppi) i proporcjach 16:10. Współczynnik kontrastu ekranu wynosi 1500:1, a szczytowa jasność to 400 nitów, co jest wystarczające do pracy w pomieszczeniu. Redmi Pad SE jest w stanie wyświetlić gamę 16,7 miliona kolorów i obraz z odświeżaniem od 30 do 90 Hz.

Jak zachwala Xiaomi, w tablecie można włączyć Tryb czytania 3.0, który oferuje dwie opcje, Classic i Paper, przydatne do komfortowego czytania e-booków. Redmi Pad SE ma wyświetlacz zgodny z normą TÜV Rheinland Flicker Free, a przyciemnianie DC eliminuje migotanie obrazu w zakresie do 3000 Hz. Ekran tabletu redukuje także emisję niebieskiego światła zgodnie ze standardem TÜV Rheinland Low Blue Light.

Obudowa Redmi Pada SE wykonana jest ze stopu aluminium. Urządzenie waży zaledwie 478 g, a jego wymiary to 255,53 x 167,08 x 7,36 mm. Design tabletu nawiązuje do popularnej serii smartfonów Redmi Note 12.

Nowość Xiaomi jest także wyposażona w cztery głośniki z Dolby Atmos i dźwiękiem Hi-Res Audio. Nie zabrakło wyjścia słuchawkowego 3,5 mm. Pamięć wewnętrzną można rozszerzyć za pomocą karty microSD o rozmiarze do 1 TB.

Sercem tabletu jest układ Snapdragon 680 (6 nm, taktowanie do 2,4 GHz). Łączność możliwa jest przez Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, do dyspozycji otrzymujemy także Bluetooth 5.0 z kodekami AAC, LDAC i LHDC.

Redmi Pad SE ma dwa aparaty: tylny 8 Mpix (f/2,0) z nagrywaniem wideo 1080p 30 kl./s oraz przedni 5 Mpix (f/2,2), również z kamerą 1080p 30 kl./s.

Akumulator ma pojemność 8000 mAh i można go ładować z mocą 10 W. Wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem MIUI Pad 14.

Dostępność i cena

Redmi Pad SE jest dostępny w Polsce w konfiguracji pamięci 4 GB LPDDR4X + 128 GB eMMC 5.1 w cenie 899 zł oraz w dwóch kolorach obudowy: Graphite Gray, Mint Green.

Na start Xiaomi proponuje promocję z obniżoną ceną. Od 1 do 17 września Redmi Pada SE kupimy o 200 zł taniej, czyli za 699 zł.

Tablet docelowo pojawi się w ofercie na stronach mi.com/pl, mi-store.pl, mi-home.pl oraz mimarkt.pl, a także w sklepach: Komputronik, MediaExpert, Media Markt, RTV Euro AGD, TechWish i X-Kom.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi