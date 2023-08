Xiaomi Pad 6 – po co Ci laptop, skoro jest tablet? (test)

Xiaomi to producent wielu różnych urządzeń mobilnych, w tym tabletów. Najnowszy z nich, model Pad 6, trafił w moje ręce, dzięki czemu mogłem mu się bliżej przyjrzeć i sprawdzić, co potrafi.

Xiaomi Pad 6 to tablet z 11-calowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości i odświeżaniu z częstotliwością aż do 144 Hz, który ma przy tym ma tylko 6,5 cm grubości. Urządzenie oferuje dźwięk płynący z czterech głośników, a do tego główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 13 Mpix oraz napędzający wszystko układ Snapdragon 970. Całość zasilana jest baterią o pojemności 8840 mAh.

A jak to wszystko sprawuje się w codziennym użytkowaniu? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (23043RP34G):

Aluminiowa obudowa, szkło Corning Gorilla Glass 3,

Wymiary: 253,95 x 165,18 x 6,51 mm, masa: 490 g,

11-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli (309 ppi), 144 Hz, HDR10, Dolby Vision, czujnik oświetlenia,

4 głośniki stereo z Dolby Atmos, 4 mikrofony,

Ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 870 (1 x Kryo 585 @3,2 GHz + 3 x Kryo 585 @2,42 GHz + 4 x Kryo 585 @1,8 GHz), proces technologiczny 7 nm,

Grafika Adreno 650,

6 GB RAM-u LPDDR5, 128 GB pamięci masowej UFS 3.1 (107 GB dla użytkownika),

Łączność Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 1, USB OTG,

Główny aparat 13 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.2, PDAF, podwójna lampa LED, filmy 4K@30fps, 1080p@30/60fps,

Przedni aparat 8 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.2, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 8840 mAh, szybkie ładowanie 33 W,

Android 13 z interfejsem MIUI 14.0.3 (test na oprogramowaniu 14.0.3.0.TMZEUXM),

Cena: 1799 zł.

Zestaw testowy

Do testów otrzymałem urządzenie Xiaomi Pad 6 w kolorze Gravity Gray (grawitacyjna szarość). W pudełku z tabletem znalazłem też ładowarkę o mocy 33 W oraz przewód USB A-C. W zestawie do testowania dostałem również etui Xiaomi Pad 6 Cover, etui z klawiaturą Xiaomi Pad 6 Keyboard oraz pióro Xiaomi Smart Pan 2. generacji.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl