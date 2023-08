Wielki powrót tabletów z Androidem. Samsung Galaxy Tab S9 wchodzi z drzwiami

Samsung Galaxy Tab S9 to dzisiaj najlepsze i najbardziej uniwersalne tablety na rynku. Takiego wyposażenia nie oferuje żaden inny producent. Zalety można wymieniać bardzo długo, ale już kilka tych najważniejszych sprawia, że patrzę łaknącym wzrokiem w stronę nowych koreańskich cacek.

Po kilku latach stagnacji producenci dali drugie życie tej kategorii produktów, która dzisiaj wydaje się dużo bardziej interesująca i przede wszystkim dojrzalsza pod wieloma względami. To urządzenia zdecydowanie lepsze, ciekawsze i bardziej dopracowane. W końcu znalazły swoje miejsce i sens kupienia tabletu jest dzisiaj większy niż kiedykolwiek wcześniej.

Wystarczy spojrzeć na najnowszą serię tabletów Samsung Galaxy S9, aby przekonać się, że posiadanie tabletu to dzisiaj niezwykle kusząca perspektywa dla wielu osób. To nie tylko sprzęt do zabawy i konsumowania treści, chociaż w tym również sprawdzi się doskonale. To też urządzenie, które świetnie nada się do pracy, także w rękach prawdziwych profesjonalistów, mających dużo wyższe wymagania od przeciętnego użytkownika.

Najnowsza rodzina tabletów Samsunga, wzorem flagowych smartfonów, składa się z trzech modeli – Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ oraz Galaxy Tab S9 Ultra. Różnią się one przede wszystkim przekątną ekranów oraz pojemnością wbudowanego akumulatora. Ale co konkretnie mają do zaoferowania?

Rewelacyjny ekran Dynamic AMOLED 2X

Seria Galaxy Tab S9 to tablety klasy premium, więc nic dziwnego, że koreański producent postawił też na wysokiej klasy wyświetlacz. Każdy z trzech modeli wyposażony jest w nowoczesną matrycę Dynamic AMOLED 2X o odświeżaniu do 120 Hz. Takie rozwiązanie nie tylko gwarantuje świetne odwzorowanie kolorów, w tym zgodność z profesjonalną paletą barw DCI-P3, ale także głęboką czerń i świetne kąty widzenia. Nie od dzisiaj wiadomo, że ekrany AMOLED Samsung to jedne z najlepszych wyświetlaczy na rynku.

To jeden z tych powodów, dla których Galaxy Tab S9 będą doskonałym narzędziem w rękach profesjonalistów i kreatywnych twórców. Dzięki dobremu odwzorowaniu kolorów na urządzeniach mogą pracować fotografowie, filmowcy czy graficy. Tablety pozwolą szybko i obrobić zdjęcia, edytować krótki film czy nawet rysować, w czym pomocny będzie także dołączony do zestawu rysik S Pen. A wszystko to, nawet w wymagających plenerowych warunkach. Ale tak dobre odwzorowanie kolorów to też lepiej prezentujące się filmy, a odświeżanie 120 Hz doskonale sprawdzi również się w grach mobilnych.

Jakby tego było mało, Samsung postanowił też zadbać o nasz wzrok. Dlatego wszystkie tablety z serii Galaxy Tab S9 wyposażone są w specjalną funkcję ochrony wzroku. Dzięki niej urządzenia generują o 70 proc. mniej światła niebieskiego, które jest szkodliwe dla naszych oczu i zaburza wydzielanie melatoniny, a tym samym dereguluje rytm dobowy. Dzięki funkcji ochrony wzroku w Galaxy Tab S9 nasze oczy będą bezpieczniejsze, a zasypianie dużo łatwiejsze.

Odporność i rysik S Pen

Samsung Galaxy Tab S9 to pierwszy w historii wodoodporny i pyłoodporny tablet z rodziny Galaxy Tab S. Wszystkie trzy modele otrzymały certyfikat IP68. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, że są w pełni chronione przed wnikaniem pyłu. Po drugie, że są odporne na działanie wody. W tym wypadku takie oznaczenie przyznawane jest po teście polegającym na zanurzeniu w słodkiej wodzie na głębokości 1,5 metra przez maksymalnie 30 minut. Zatem nie musisz się bać, jeśli na tablet wyleje się szklanka wody, bowiem taka ilość płynu mu nie zagraża.



To samo tyczy się rysika S Pen, który również otrzymał certyfikat IP68. W ten sposób z zestawu bez problemu możesz korzystać na świeżym powietrzu, nawet w trakcie mniej intensywnego deszczu. Ba, podczas prezentacji w Seulu pisaliśmy nawet na tablecie w pełni zanurzonym w wodzie.

W ten sposób pogoda nikogo nie zaskoczy i nawet nagła ulewa nie spowoduje strachu, że tablet ulegnie uszkodzeniu. Trochę wody mu nie zaszkodzi, a każdy zdąży przez ten czas się schować do miejsca z bardziej komfortowymi warunkami, aby tam dokończyć pracę, czy odcinek serialu. Pewność, że urządzenie sprosta takim warunkom to nie tylko ogromna wygoda, ale też psychiczny komfort. Warto rozważyć też dodatkowe etui z wytrzymałością klasy militarnej, która zwiększa ochronę obudowy wykonanej z wytrzymałego Armor Aluminium przed uszkodzeniami mechanicznymi.

A jeśli już przy rysiku S Pen jesteśmy, to nad nim również Samsung mocno popracował. W porównaniu z wcześniejszymi modelami został znacząco usprawniony pod względem czułości końcówki, co ma się przełożyć na mniejszą liczbą przypadkowych kliknięć. To szczególnie ważne dla osób, które na co dzień korzystają z tego akcesorium. Ma też znane z wcześniejszych modeli magnetyczne mocowanie, które pozwala przytwierdzić rysik do tabletu. W ten sposób nie tylko go nie zgubisz, ale dodatkowo naładujesz. Co ważne, ładowanie jest dwukierunkowe – nie trzeba pamiętać, w którą stronę rysik przyczepić do tabletu.

Wydajność klasy premium

A skoro mówimy o tabletach klasy premium, to taka sama musi być też ich wydajność. Dlatego też wszystkie modele wyposażone są w najnowsze układy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. To specjalna, podkręcona wersja SoC, z podwojoną liczbą rdzeni AI, która oferuje większe możliwości niż standardowa wersja. Jest to jednostka 8-rdzeniowa, produkowana z wykorzystaniem litografii 4 nm. Składa się z jednego rdzenia Cortex-X3, dwóch Cortex-A715, dwóch Cortex-A710 oraz trzech Cortex-A510. Maksymalne taktowanie to 3,36 GHz, czyli o 160 MHz więcej niż domyślnie. Dodatkowo ma on wbudowany układ graficzny Adreno 740, który również został podkręcony do 719 MHz (w porównaniu ze standardowymi 680 MHz).

To wszystko przekłada się na zwiększenie mocy procesora aż o 34 proc., a układu graficznego o 41 proc. w porównaniu z modelami Samsung Galaxy S8. Tak dużą moc możesz wykorzystać na wiele sposobów. Tabletom nie będą straszne żadne, nawet najbardziej wymagające gry. Nie zabraknie im też pary w trakcie intensywnej pracy, np. przy prostej obróbce zdjęć czy nawet wideo, co dzisiaj jest coraz częstsze, a przede wszystkim dużo łatwiejsze na urządzeniach mobilnych. W zależności od wersji tablety oferują też od 8 aż do 16 GB pamięci RAM, a także od 128 GB do 1 TB wbudowanej pamięci. Przestrzeń na dane w razie potrzeby możesz powiększyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Do tego każdy z tabletów ma pojemny akumulator, który wystarczy na wiele godzin pracy:

Galaxy Tab S9 – 8400 mAh (typowo)

Galaxy Tab S9+ - 10090 mAh (typowo)

Galaxy Tab S9 Ultra – 11200 mAh (typowo)

Dual SIM

W trakcie użytkowania tabletów Samsung Galaxy Tab S9 nie musisz też martwić się o łączność. W domu czy pracy dostęp do szybkiego Internetu zapewnia moduł WiFi 6E. Z kolei w terenie możesz skorzystać nawet z łączności 5G i to w takiej ofercie, jaka Tobie odpowiada najbardziej. Jest to możliwe dzięki Dual SIM, czyli obsłudze dwóch kart SIM jednocześnie. Osoby, które dużo podróżują zagranicę, mogą jedną kartę mieć od polskiego operatora, w drugą montować w zależności od potrzeb i kraju, w którym aktualnie się znajdują. Niby drobiazg i w dzisiejszych czasach nic nowego, ale jednak to bardzo ważne i cieszy, że Samsung myśli o takich rzeczach. W mojej ocenie często to właśnie takie drobne elementy decydują o tym, że dane urządzenie jest lepsze od swoich konkurentów.



Samsung Galaxy Tab S9

Tablety z serii Galaxy Tab S9 to urządzenia dla każdego. Dzięki wysokiej jakości wykonania, wytrzymałości i certyfikatowi IP68 skorzystasz z nich na świeżym powietrzu i nie będziesz bał się zostawić ich w rękach dziecka. Rysik S Pen sprawi, że urządzenia doskonale sprawdzą się w pracy, ale też do realizowania swojego hobby, np. rysowania. Wysoka wydajność sprawia, że to sprzęt dla graczy i profesjonalistów. Z kolei rewelacyjny ekran Dynamic AMOLED 2X predysponuje sprzęt do użytkowania przez grafików, fotografów i filmowców, dla których odwzorowanie kolorów jest niezwykle ważne. To wszystko sprawia, że to w tym momencie najlepsze i najbardziej uniwersalne tablety na rynku.

Tekst sponsorowany na zlecenie Samsung Polska.

