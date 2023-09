Honor V Purse – smartfon jak damska torebka. Do Europy wkracza Magic V2

Honor pokazał na targach IFA dwie swoje nowości – rozkładany smartfon Honor Magic V2, znany już z rynku chińskiego, oraz zaskakujący model Honor V Purse, który ma formę… damskiej torebki.

Honor zaprezentował się na ruszających dzisiaj targach IFA 2023, organizując prezentację pod nazwą „Unfold Tomorrow”. Pokazał na nim dwa telefony – rozkładany model Magic V2 oraz koncepcyjny Honor V Purse.

Honor Magic V2

Honor Magic V2 miał swoją premierę w Chinach w lipcu 2023, ale dotąd telefon nie był prezentowany publicznie. Debiut na IFA oznacza, że smartfon wkrótce powinien zadebiutować w Europie, choć dokładna data nie jest znana.

Spośród innych rozkładanych telefonów Honor Magic V2 wyróżnia się wyjątkowo płaską obudową. Model waży zaledwie 231 g i po złożeniu ma zaledwie 9,9 mm, jest więc pod tym względem absolutnym rekordzistą. Dla porównania poprzedni Magic Vs ma 12,9 mm, a Galaxy Z Fold5 – 13,4 mm. Mimo płaskiej obudowy i rozkładanej konstrukcji producentowi udało się zmieścić w środku podwójny akumulator krzemowo-węglowy nowej generacji o grubości zaledwie 2,72 mm i pojemności 5000 mAh z ładowaniem 66 W.

Ważnym elementem konstrukcji jest też tytanowy zawias, który ma wytrzymać do 400 tys. zgięć, a producent obiecuje żywotność do dziesięciu lat przy składaniu 100 razy dziennie.

Zewnętrzny ekran panel w modelu Honor Magic V2 to panel LTPO OLED o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości 1060 x 2376 i częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz. Jego jasność sięga aż 2500 nitów.

Po rozłożeniu telefonu użytkownik zobaczy zginany wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 7,92 cala i rozdzielczość 2156 x 2344. Odświeżanie obrazu sięga 120 Hz, a jasność – 1600 nitów.

Honor Magic V2 wyróżnia się też całkiem bogatą konfiguracją aparatów. Główny ma 50 Mpix (f/1,9, PDAF, Laser AF, OIS), towarzyszy mu aparat szerokokątny 50 Mpix (f/2,0, AF) i aparat 20 Mpix z teleobiektywem (f/2,4, PDAF, OIS, zoom optyczny 2,5x). Do zdjęć selfie wykorzystamy dwa aparaty 16 Mpix (f/2.2).

Sercem Magica V2 jest układ Snapdragon 8 Gen 2 wspierany przez 16 GB pamięci RAM LPDDR5X. Powstały trzy warianty pamięci wewnętrznej – 256 GB, 512 GB i nawet 1 TB. Honor Magic V2 zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i NFC, a także USB-C 3.1 Gen 1.

Wszystkim dyryguje Android 13 z MagicOS 7.2.

Honor V Purse

Druga nowość Honora na IFA to model koncepcyjny Honor V Purse. Można go w skrócie opisać – smartfon w formie damskiej torebki. Koncepcja „Phone-to-Purse” to zdaniem producenta początek postrzegania urządzeń elektronicznych jako zupełnie nowej kategorii modnych akcesoriów.

Honor V Purse ma grubość poniżej 9 mm i powstał jako przekształcenie składanego smartfonu w modny dodatek typu „phygital”. Konstrukcja wyróżnia się konfigurowalną funkcją wyświetlacza AoD, która imituje design torebki – w tym takie elementy jak łańcuszki, pióra i frędzle. Elementy te reagują i kołyszą się wraz ze smartfonem, gdy użytkowniczka się porusza. Możliwości ekranu AoD sprawiają też, że Honora V Purse można łączyć z dowolnym strojem.

Projekt zakłada również stosowanie wymiennych pasków i łańcuszków, które można przypiąć do zawiasu, umożliwiając noszenie smartfonu na ramieniu niczym nowoczesną torebkę przyszłości.

Jak podkreśla Honor, przy produkcji modelu Honor V Purse wykorzystano materiały pochodzące ze zrównoważonych źródeł, takich jak wegańska skóra paska. Firma przekonuje, że Honor V Purse może pomóc świadomym ekologicznie konsumentom ograniczyć konsumpcję fast fashion, promując wprowadzanie nowych technologii do świata mody i zachęcić konsumentów do kupowania mniejszej liczby produktów oraz dłuższego ich użytkowania.

Frima Honor zaprojektowała serię niestandardowych wyświetlaczy AOD dla urządzenia, w czym pomagali artyści i projektanci, w tym dyrektor kreatywny sekcji odzieży męskiej BURBERRY, Bram Van Diepen, artystka sztuki współczesnej Yunuen Esparza, profesor Chińskiej Akademii Sztuki, Yuan Youmin i artysta crossover Xiao Hui Wang.

Producent zapowiada, że udostępnieni interfejs API, który pozwala projektantom na wykorzystywanie elementów takich jak żyroskop, czujnik dotyku lub światła. Zaprosi też artystów z całego świata do projektowania własnych wzorów.

