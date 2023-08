Honor Magic V2 w rękach Zacka. Wiemy, co smartfon ma w środku

Zack z kanału JerryRigEverything opublikował film, na którym pokazał, co składany Honor Magic V2 ma w środku.

Honor Magic V2 to najnowszy "składak" tej chińskiej marki. Urządzenie to trafiło na warsztat Zacka prowadzącego kanał JerryRigEverything na YouTube. Tym razem jednak nie w celu zbadania jego wytrzymałości, a sprawdzenia, co urządzenie ma w środku.

W opublikowanym filmie wyraźnie widać mnóstwo szczegółów budowy tego smartfonu, w tym takie elementy, jak ulepszony zawias czy podwójne baterie krzemowo-węglowe. Youtuber bezpośrednio porównał również model Honor Magic V2 z najnowszym składanym urządzeniem konkurencji, aby dać nam bardziej wizualne porównanie tego, jak producenci stworzyli najnowszy składany telefon i jakie są między nimi różnice. Tym, którzy lubią oglądać wnętrza precyzyjnych urządzeń oraz entuzjastom technologii, którzy chcą zagłębić się w tajniki składanych urządzeń, materiał ten powinien przypaść do gustu.

Źródło zdjęć: JerryRigEverything

Źródło tekstu: Honor