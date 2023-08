Samsung rusza ze sprzedażą nowych Galaktyk. Są promocje na start

Samsung rusza w Polsce z oficjalną sprzedażą swoich najnowszych produktów: składanych smartfonów, inteligentnych zegarków oraz tabletów. Producent przygotował korzystne promocje na start.

Pozytywny odzew pierwszych użytkowników na nowe urządzenia z serii Galaxy jest odzwierciedleniem rekordowych wyników przedsprzedaży. Galaxy Z Flip5, Z Fold5, seria Watch6 i Tab S9 to urządzenia, których zadaniem jest dostarczenie naszym użytkownikom innowacyjnych i angażujących doświadczeń. Jesteśmy niezwykle podekscytowani widząc, że nasza wizja przemawia do konsumentów na całym świecie.

– powiedział TM Roh, Prezes i Szef działu Mobile eXperience Business w Samsung Electronics

W Polsce piąta generacja foldów Galaxy cieszyła się rekordowym zainteresowaniem jeszcze w zakończonej właśnie przedsprzedaży. Na zakup Galaxy Z Flip5 lub Galaxy Z Fold5 zdecydowało się o ponad połowę więcej polskich konsumentów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Obecnie udział marki Samsung na polskim rynku w kategorii foldables to 98%, co czyni go niekwestionowanym liderem w tej kategorii.

Ogromną popularnością w przedsprzedaży zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, cieszyły się również modele Galaxy Watch6 i Galaxy Watch6 Classic. Galaxy Watch6 to smartwatche z wygodnym, powiększonym w stosunku do poprzedniej generacji, ekranem, które oferują dogłębną analizę snu, zaawansowane funkcje pozwalające monitorować samopoczucie i aktywności fizyczne.

Seria Galaxy Tab S9 to pierwsza w historii Galaxy seria tabletów odpornych na wodę i kurz (IP68), która oferuje jedyne w swoim rodzaju doznania płynące z korzystania z tabletu dzięki zaawansowanym wyświetlaczom Dynamic AMOLED 2X i rysikowi S Pen, który również zyskał klasę wodoodporności IP68.

Od dziś (11 sierpnia 2023 roku) smartfony Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, tablety z serii Galaxy Tab S9 oraz Galaxy Watch6 są dostępne u wszystkich autoryzowanych partnerów handlowych i na stronie Samsung.pl.

Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5 – promocje na start

Model Galaxy Z Flip5 jest dostępny w czterech kolorach inspirowanych naturą: miętowym, grafitowym, kremowym i fioletowym, a model Galaxy Z Fold5 występuje w trzech eleganckich kolorach: błękitnym, czarnym i beżowym. Oba smartfony posiadają szeroką gamę akcesoriów i są dostępne także w ekskluzywnych kolorach (wyłącznie na stronie Samsung.pl)

Już 11 sierpnia startują dwie oferty promocyjne na Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5. Można z nich skorzystać decydując się na zakup jednego z najnowszych smartfonów w terminie do 3 września 2023 roku:

Program Odkup – Rejestrując się i wypełniając formularz w kilku prostych krokach, można otrzymać gwarantowany bonus w postaci dopłaty do wartości sprzedawanego smartfonu w wysokości od 500 zł do 700 zł , w zależności od wybranego modelu. Więcej informacji oraz regulamin promocji pod tym adresem .

– Rejestrując się i wypełniając formularz w kilku prostych krokach, można otrzymać gwarantowany bonus w postaci , w zależności od wybranego modelu. Więcej informacji oraz regulamin promocji . Sierpniowa promocja ECOSYSTEM – wypełniając formularz w aplikacji Samsung Members można otrzymać bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro w prezencie. Więcej informacji oraz regulamin promocji na samsung.pl.

Ceny nowych składanych smartfonów Samsunga w Polsce wyglądają tak:

Samsung Galaxy Z Flip5 8/256 GB: 5599 zł ,

, Samsung Galaxy Z Flip5 8/512 GB: 5999 zł ,

, Samsung Galaxy Z Fold5 12/256 GB: 8799 zł ,

, Samsung Galaxy Z Fold5 12/GB: 9399 zł ,

, Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB/1 TB: 10399 zł.

Galaxy Watch6 – promocja Zwrot na Kartę

Model Galaxy Watch6 jest dostępny w dwóch rozmiarach: 44 mm w kolorach grafitowym i srebrnym, a także 40 mm w kolorach grafitowym i złotym, a model Galaxy Watch6 Classic, który powraca w wersji z obrotowym pierścieniem, występuje w rozmiarach 43 mm i 47 mm, w kolorach czarnym i srebrnym.

Samsung przygotował specjalną ofertę na start dla wszystkich planujących zakup Galaxy Watch6 lub Galaxy Watch6 Classic. Aby z niej skorzystać, należy dokonać zakupu w terminie do 3 września 2023 roku. Wypełniając formularz promocyjny można otrzymać zwrot środków na kartę Visa w wysokości od 250 zł do 400 zł. Więcej informacji oraz regulamin promocji pod tym adresem.

Ceny nowych zegarków Samsunga są następujące:

Galaxy Watch6 w kolorze czarnym, srebrnym lub złotym: 46 mm – 1599 zł , 44 mm – 1599 zł , 40 mm – 1499 zł ,

Galaxy Watch6 LTE: 46 mm – 1849 zł , 44 mm – 1849 zł , 40 mm – 1699 zł ,

Galaxy Watch6 Classic w kolorze czarnym lub srebrnym: 43 mm – 1899 zł , 47 mm – 2049 zł ,

Galaxy Watch6 Classic LTE: 43 mm – 2149 zł , 47 mm – 2299 zł .



Galaxy Tab S9 z klawiaturą

Tablety z serii Galaxy Tab S9 obsługujące kartę eSIM oraz łączność 5G są dostępne w trzech rozmiarach: 14,6 cala (Tab S9 Ultra), 12,4 cala (Tab S9+) i 11 cali (Tab S9). Najnowsze tablety Galaxy posiadają także różnorodne konfiguracje pamięci (z możliwością rozszerzenia) od 8/128 GB w Galaxy Tab S9 do 16 GB/1 TB w Tab S9 Ultra.

Przy zakupie jednego z tabletów z rodziny Galaxy Tab S9 od 11 sierpnia do 3 września w promocyjnej ofercie można otrzymać w prezencie etui z klawiaturą: Book Cover Keyboard Slim w przypadku zakupu modelu Galaxy Tab S9 oraz Book Cover Keybords przy zakupie Galaxy Tab S9+ i Tab S9 Ultra. Szczegóły promocji dostępne są pod tym adresem.

Ceny tabletów z serii Galaxy Tab S9 są takie:

Galaxy Tab S9 (11 cali): 8/128 GB, Wi-Fi – 3999 zł , 12/256 GB, Wi-Fi – 4699 zł , 12/256 GB, 5G – 5399 zł ,

Galaxy Tab S9+ (12,4 cala): 12/256 GB, Wi-Fi – 4999 zł , 12/512 GB, Wi-Fi – 5699 zł , 12/256 GB, 5G – 6399 zł ,

Galaxy Tab S9 Ultra (14,6 cala): 12/256 GB, Wi-Fi – 5999 zł , 12/512 GB, Wi-Fi – 6699 zł , 16 GB/1 TB, Wi-Fi – 7999 zł , 12/256 GB, 5G – 6699 zł , 12/512 GB, 5G – 7399 zł , 16 GB/1 TB, 5G – 8699 zł .



Źródło zdjęć: Lech Okoń / |Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung