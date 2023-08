Apple powinien się bać. Samsung kopiuje ich kolejny produkt

Samsung szykuje własne gogle wirtualnej rzeczywistości. Do sieci trafiły zdjęcia prototypu urządzenia.

Samsung w swojej historii wielokrotnie inspirował się Apple oraz produktami giganta z Cupertino, co w ostatecznym rozrachunku chyba wszystkim wyszło na dobre. Wygląda na to, że historia niebawem się powtórzy.

Koreański gigant we współpracy z Google szykuje własne gogle wirtualnej rzeczywistości, które docelowo rywalizować mają m.in. z Apple Vision Pro.

Oficjalnie o nowym urządzeniu wiemy tylko tyle, że powstaje. Nieoficjalnie jednak nowy odsłonił niemal wszystkie karty w sporym przecieku.

Gogle Samsunga na zdjęciach. Znamy częściową specyfikację

Chiński portal Gyro Technology opublikował zdjęcia rzekomego prototypu gogli koreańskiego czebola. Przedstawiony na zdjęciach produkt nie wygląda może tak seksownie jak jego konkurent spod znaku Apple, ale na tym etapie prac wydaje się to całkiem zrozumiałe. Fotografie zdradzają jednak sporo na temat zastosowanych w nim technologii.

Gogle wykorzystują cztery kamery do śledzenia położenia. Umieszczono je w rogach obudowy. Do tego na froncie znajdziemy dwie kamerki, których głównym zadaniem jest generowanie podglądu otoczenia.

Uwagę przykuwa fakt, że mimo dużej liczby kamer samo urządzenie wydaje się cienkie i bardzo kompaktowe. Jest więc szansa, że docelowo produkt będzie równie poręczny co konkurencyjny Meta Quest 3.

Jeśli natomiast chodzi o obsługę, razem ze zdjęciami pojawiły się pogłoski, jakoby miała ona bazować w stu procentach na gestach. Pod tym względem nowe gogle Samsunga byłyby więc bardzo podobne do Apple Vision Pro. Mimo to raczej nie należy oczekiwać, że dostaniemy sprzęt o identycznych możliwościach. Wszystko z powodu procesora.

Jeśli plotki się potwierdzą, sprzęt Koreańczyków ma być napędzany układem Exynos 2200, znanym przede wszystkim ze smartfonów Samsung Galaxy S22. Jest on nie tylko wolniejszy od zastosowanego w Apple Vision Pro układu Apple M2, ale także słynie z nienajlepszej kultury pracy. Pozostaje kibicować, by nie okazało się to piętą achillesową headsetu.

Tymczasem biorąc pod uwagę, że cena gogli Samsunga ma się mieścić między 1000 i 2000 dolarów, oczekiwania można mieć spore. Czy uda się je zaspokoić? O tym przekonamy się, kiedy gogle zostaną zaprezentowane oficjalnie. Jeśli wierzyć deklaracjom Google z maja, powinno to nastąpić jeszcze do końca tego roku.

