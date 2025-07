Naukowcy odkryli połączenie czarnych dziur, które nie powinno istnieć

Fale grawitacyjne, zwane zmarszczkami czasoprzestrzeni, wywołanymi gwałtownymi zdarzeniami kosmicznymi, mają to do siebie, że przemieszczają się z prędkością światła we wszystkich kierunkach. Wszystko po to, aby ostatecznie zniknąć niczym zmarszczki na wodzie. Jednak niektóre zdarzenia okazują się być tak ekstremalne i wręcz destrukcyjne, że tworzą zamiast zmarszczek potężne fale, o energii wystarczającej, by dotrzeć do detektorów na Ziemi.