Samsung szykuje ważną zmianę. Niewiarygodne, że musieliśmy tyle czekać

Samsung Galaxy S24 i S24+ doczekają się ważnej zmiany. Flagowce nareszcie otrzymają wyświetlacze LTPO.

Nadchodzące flagowce Samsunga nie zostaną zaprezentowane jeszcze przez wiele miesięcy, a już mają status urządzeń kontrowersyjnych. Wszystko przez plotki, jakoby wraz z debiutem rodziny Galaxy S24 producent zamierzał wrócić do swoich autorskich procesorów Exynos, które... cóż, nie mają najlepszego PR-u.

Ale niezależnie od tego, co znajdziemy pod maską nowych "eSek", jedna z nadchodzących zmian zapowiada się bardzo pozytywnie... oczywiście o ile się potwierdzi. Biorąc jednak pod uwagę, że informacje na ten temat mamy od Ice Universe, który uchodzi za wiarygodne źródło informacji o niezapowiedzianych smartfonach, chyba możemy być dobrej myśli.

Samsung Galaxy S24 i S24+ dostaną ekrany LTPO

Wspomniany przeciek dotyczy wyświetlaczy w modelach Samsung Galaxy S24 i S24+. Wygląda na to, że Koreańczycy nareszcie postanowili pójść z duchem czasu i wyposażyć swoje flagowe modele w panele LTPO OLED.

Co to oznacza? W dużym skrócie, dużo lepsze zarządzanie energią, a więc prawdopodobnie także lepszy czas pracy na jednym ładowaniu. Technologia LTPO pozwala na płynną regulację częstotliwości odświeżania. Kiedy na ekranie wyświetlany jest statyczny obraz, może ona zostać zredukowana nawet do 1 Hz, dzięki czemu wyświetlacz zużywa mniej prądu.

Ekrany LTPO od jakiegoś czasu stały się de facto standardem wśród urządzeń z górnej półki cenowej. Znajdziemy je m.in. na pokładzie nowych iPhone'ów w wersji Pro. Stosuje je także Samsung, aczkolwiek są one zarezerwowane wyłącznie do "eSek" w wersji Pro. Posiadacze tańszych modeli musieli dotąd obejść się smakiem.

Oczywiście do tego typu nieoficjalnych informacji warto podejść z odpowiednim dystansem. O tym, czy najnowsze doniesienia są prawdziwe, przekonamy się dopiero w momencie premiery rodziny Samsung Galaxy S24, a ta przewidywana jest na początek 2024 roku.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: GSMArena, Twitter (@UniverseIce)