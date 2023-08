Samsung Galaxy S24 Plus. Możliwe, że poznaliśmy rozmiary baterii

Do premiery flagowców Samsunga z serii S24 pozostało jeszcze sporo czasu. Jednak w sieci już teraz pojawiły się informację o możliwych rozmiarach baterii przyszłych smartfonów koreańskiego producenta.

Premiera smartfonów z serii Galaxy S jest jednym z największych wydarzeń w branży smartfonów. Samsung w ostatnich latach raczy nas trzema smartfonami: standardowym, Plus i Ultra. Wszystko wskazuje, że modele S24 nie będą wyjątkiem. Ostatnio w sieci pojawiło się kilka doniesień wskazujących na większy rozmiar ekranu S24 Plus w stosunku do tegorocznego modelu oraz na decyzję o zmianie materiałów w przypadku S24 Ultra. Teraz możliwe, że poznaliśmy pojemność baterii następnych flagowców Samsunga

Samsung S24 Plus. Poznaliśmy pojemność baterii?

Ostatnio w sieci pojawiły się zdjęcia wyników testów certyfikacyjnych Dektra, w których główną rolę odegrały smartfony z serii S24. Znalazła się w nich informacja dotycząca baterii w nadchodzących flagowcach Samsunga. Jeżeli udostępnione informacje się potwierdzą, to zobaczymy nieznaczny wzrost pojemności akumulatora w modelu Plus. Tegoroczny S23 Plus oferuje baterię o pojemności 4700 mAh.

W nadchodzącym modelu wartość ta wzroście do 4900 mAh. Nie ma co jednak przedwcześnie się cieszyć, gdyż wczesne doniesienia wskazują również na większy rozmiar ekranu z 6,6 do 6,65 cala. Oznacza to, że rzeczywisty wzrost wydajności pracy baterii może być niezauważalny, lecz nadal jest to zbyt wcześnie, by wyciągać wnioski.

Jeżeli dane certyfikacyjne firmy Dektra zostaną potwierdzone, oznaczać to będzie, że bateria w S24 Ultra pozostanie bez zmian.

Zobacz: Google ułatwi Ci przeprowadzkę do konkurencji. Będą nowe narzędzia

Zobacz: Bogaty może więcej? Apple nagina własne zasady dla Elona Muska

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis (Mieszko Zagańczyk)

Źródło tekstu: Phone Arena