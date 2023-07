Google ułatwi Ci przeprowadzkę do konkurencji. Będą nowe narzędzia

Google podpadł urzędowi antymonopolowemu we Włoszech. W ramach ugody zmienia zasady przenoszenia danych.

Google zgodził się zmodyfikować swoje narzędzia do przenoszenia danych Takeout w ramach ugody z włoskim AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) – odpowiednikiem naszego UOKiK. Regulatorzy otworzyli dochodzenie w sprawie Google’a po skardze, jakoby amerykańska firma nadużywała swojej dominującej pozycji na rynku, by utrudnić użytkownikom eksport własnych danych do usług konkurencji.

Google obiecuje: przeniesiesz dane gdzieś indziej

AGCM poinformował, że zgodził się na propozycję Google’a i wyjaśnił, na czym mają polegać zmiany. Google zarysował trzy główne obszary, gdzie obiecał się poprawić. Przede wszystkim informacje z Google Takeout będzie można łatwiej przenieść gdzie indziej.

Poza tym Google obiecał opracować nowe narzędzia do eksportu naszych prywatnych danych z usług, gdzie obecnie nie jest to możliwe: Wyszukiwarka Google i YouTube. Te narzędzia zostaną udostępnione użytkownikom w 2024 roku. Dane wygenerowane przez użytkowników na tych platformach również będzie można przenieść do alternatywnych usług.

Regulatorzy są zdania, że powyższe propozycje są wystarczające. Dzięki nim użytkownicy zyskają większą wolność, by czerpać korzyści (także ekonomiczne) z danych, które sami generują.

Źródło zdjęć: Framalicious / Shutterstock

Źródło tekstu: AGCM